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上然首輪228伙近沽清 ERROR阿Dee斥資逾千萬購兩伙

【明報專訊】新界東焦點新盤、萬科香港旗下大埔馬窩上然第1期，樓花期長約16個月， 昨日進行首輪銷售，以價單形式推售228伙，售出223伙或約98％，當中有3組大手客各購入3伙，另有數組買家選購兩伙，包括人氣男團ERROR成員何啟華（阿Dee），透過「1家1」計劃斥資逾1000萬元購入兩伙。發展商昨晚加推96伙，將於本周三（19日）進行次輪銷售，以價單發售118伙。

明報記者 甘潔瑩

昨晚加推96伙 周三次輪發售118伙

萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然首日銷售成績理想，客戶包括來自東鐵沿線的分支家庭，亦有部分來自其他新界區、九龍及香港的客戶，投資者亦見項目租金回報理想而入市。有見需求龐大及向隅者眾，將盡快加推單位。

據銷售安排，項目分為A、B兩組發售，A組買家須選購2伙至8伙，而B組買家須選購1伙至8伙。發展商安排A組大手客買家先到場揀樓，項目售樓處設於長沙灣元州街388號肇如大廈，不少買家一早到場排隊等候入場，現場人頭湧湧。

值得留意的是，首輪發售單位中，折實價低於400萬元的單位佔100伙或約44％，另發展商推出「1家1」付款計劃，選購3房或4房單位的買家，可以最低88萬至98萬元加購1伙開放式單位，折扣金額約140萬至150萬元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄一組客人斥資近1400萬元購入3伙單位，包括3房、1房及開放式單位各1伙；另亦有一組客人斥資約1300萬元購入3伙單位，包括兩伙兩房及1伙1房戶。

佐敦高臨售5伙 套近7000萬元

此外，資策（0497）旗下佐敦新盤高臨，昨日悉數推出餘下22個標準分層戶餘貨，以價單形式推出，另有6伙單位將作招標。發展商稱，昨日售出5伙，實用由377至707方呎，涵蓋兩房及三房單位，成交價799.4萬至1995.1萬元，單日吸金6956.6萬元。

資策執行董事何樂輝表示，昨日售出的5伙，其中一伙為A1座29樓A室，實用707方呎，成交價1995.1萬元，實呎28,219元。據悉，項目自去年5月推售以來，累售198伙，佔項目全數單位259伙的76％，套現逾17億元。

[香港地產]

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