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apm引入春晚人形機械人陪買

【明報專訊】新地（0016）旗下觀塘旗艦商場apm成立20周年，商場將進行一連串慶祝推廣企劃，首場頭炮活動於昨日及今日兩天舉行「AI機械科技大匯演」，成為首個香港商場率先引入曾於春晚亮相的人工智能（AI）人形機械人來港，更擔任「AI機械人服務大使」與商場客人互動、陪伴購物等，同時演示未來AI科技融入購物體驗的可能。

郭基泓：提供獨一無二科技體驗

新地執行董事郭基泓表示，AI科技同人發展已成為趨勢，融入日常生活，一向以創新潮流為定位的apm，為慶祝踏入20周年，將有一連串慶祝活動，首場頭炮活動為「AI機械科技大匯演」，透過趣味生動的表演活動，將高階機械人及AI科技緊扣日常生活。

早前集團已在旗下上海ifc、上海iapm及南京ifc，率先舉行AI機械科技表演活動，而是次apm承接有關活動，在商場零售場景引進AI科技，為顧客提供獨一無二的科技體驗。

與商舖合作 當快閃店長

新地執行董事馮秀炎表示，「AI機械人服務大使」除可帶路、陪伴顧客購物外，還與個別商戶合作，讓機械人到店擔任快閃店長。她又透露，上海及南京各商場舉行「AI機械科技大匯演」後，商場人流及營業額增加，反映AI提升了顧客的消費體驗，成顧客心目中的「頂流」商場，而相關技術將率先在本港的apm應用。

她補充，適逢apm 20周年，集團將舉行連串活動，如派發兩萬個周年慶福袋、與20家美食商戶聯手推出周年優惠等，促進零售市場。

[香港地產]

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