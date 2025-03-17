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愉景灣北1期擬下半年推 涉320伙 香港興業：持續優化配套 保持社區度假氛圍

【明報專訊】愉景灣向來是香港最具國際色彩的住宅社區，作為「大地主」的香港興業（0480），集團業務拓展及市務高級總經理林紅接受訪問指出，集團近年持續優化、提升愉景灣各項社區配套和會所設施，令社區面貌保持歷久常新的度假氛圍之際，現正部署下半年推出涉320伙、位處半山的愉景灣北全新住宅第1期，設計亮點是將住宅融入公園景觀之中，打造綠意盎然的環境。

明報記者 林可為

近期主力銷售與希慎（0014）合作的大埔林海山城的香港興業，部署下半年推出愉景灣北大型全新住宅的第1期。林紅透露，項目除涵蓋中低密度住宅、戶型多元化外，另一亮點是將興建大型公園，令住戶坐擁綠意盎然的居住環境，其中正申請預售樓花的第1期涉320伙，涵蓋1房至4房設計；根據地政總署資料顯示，此期預計落成日期為明年9月。

林紅：大型公園打造綠意環境

林透露，集團正在愉景北商場對開位置，興建全新自動電梯連接意堤，以方便未來愉景灣北項目及意堤等住戶出入。

資料顯示，愉景灣北住宅發展項目涉總樓面逾130萬方呎，單位總數約1400伙；香港興業是於2021年，就（愉景灣北）丈量約份第352約地段、第385號餘段及增批部分完成補地價，涉資逾52.4億元，每方呎樓面補價約4030元。

建康樂中心 兼具運動休閒功能

香港興業近年銳意優化愉景灣的社區設施及會所等，林紅表示，這些舉措除讓愉景灣保持歷久常新的度假氛圍外，亦令居民、潛在買家擁有更佳官感體驗。至於另一大型全新設施，是計劃在毗鄰愉景灣水庫的地段，興建大型多用途康樂中心，兼具教育、運動和休閒活動等功能，預計總樓面約14萬方呎，地基及平整工程已基本完成，預計最快2027年完工。

另外，除愉景灣及中環碼頭候船室完成環境優化工程外，亦增強海、陸交通服務，包括星期日在中環開出的部分渡輪航班，在愉景灣碼頭落客後，會再前往愉景灣北碼頭；陸路方面，已增設往返愉景灣北和東涌，以及前往港珠澳大橋香港口岸的巴士路線，無論是愉景灣居民出行、內地特別是大灣區居民或準買家，前往愉景灣都更方便。

料樓價下半年回升3%至5%

展望後市，林紅認為在地緣政治、環球貿易戰等因素影響下，樓市走勢雖充滿挑戰，但中央、特區政府推出多項提振經濟舉措，加上近期股市做好，有助市場增強對樓市的信心；另美國減息步伐雖有可能放慢，惟減息周期大勢未變，市場對樓房剛性需求仍龐大，料樓價下半年有望回升3%至5%。

[發展商專訪]

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