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一手本月成交1630宗 創5個月新高

【明報專訊】3月連續3個周末均有大型新盤開售，並取得理想銷情，令本月迄今整體一手成交增至約1630宗，為去年10月全月錄約2995宗一手成交後、約5個月來最高；其中剛過去周末兩日，錄逾300宗一手成交，與之前周末（8及9日）相若，大部分來自萬科香港旗下、樓花期約16個月的大埔馬窩上然第1期，項目上周六首輪銷售沽約223伙，發展商趁勢加推96伙、折實均呎約1.24萬元，敲定本周三（19日）次輪銷售118伙。

上然1「家」1計劃加碼 可加購一兩房

萬科香港除公布全新第5號價單外，同時更新第1至4號價單位，將1「家」1付款計劃加碼，由周三起，若買家購買3房或4房單位，加購1伙指定1房或兩房單位，可享額外100萬及160萬元樓價折扣。至於首輪銷售盡推的28伙開放式單位，均以1「家」1付款計劃形式售出，意味有28組買家選用該付款方法入市。

壹嘉標售3伙套4300萬 吳士元：較底價高4%

至於新加推的96伙，涵蓋1房至3房戶，另有小量特色戶，實用266至654方呎，使用最高折扣16%計，平均實呎為12,411元，1房折實345.1萬元起，折實價低於400萬元單位佔40伙。

其他一手成交方面，「賭王」四太梁安琪旗下尚嘉控股發展、已屆現樓的灣仔壹嘉項目，日前將其中17伙開放式及1房餘貨減價25%後，最新標售3伙高層戶、涉資近4300萬元；是次成交價最高為33樓A室，實用892方呎兩房1套連書房間隔單位，成交價2408萬元、實呎26,996元。尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元回應指出，相關中標價錢較集團意向底價高約4%。

柏蔚森DOUBLE COAST滙都續錄成交

啟德跑道區新盤續錄成交，新世界（0017）等發展的柏蔚森系列， 昨沽出4伙兩房戶，包括第3座9樓實用451方呎A室，成交價834.7萬元、實呎18,508元；會德豐地產牽頭的DOUBLE COAST I，過去兩日亦錄約5宗成交，包括第3座12樓C室，實用420方呎兩房間隔，以779.6萬元售出、實呎逾18,562元。

新界方面，泛海（0129）洪水橋滙都過去兩日共售6伙、吸金逾2911萬元，包括3伙連天台特色戶；項目累售879伙，佔單位總數1025伙約86%。

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