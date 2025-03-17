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瑜一首錄租務 機師零議價3.3萬租兩房

【明報專訊】市區大型屋苑入伙，有業主收樓不久後，隨即將單位租出，其中何文田站上蓋瑜一系列於上月起入伙，新錄首宗租賃成交；中原區域營業董事劉俊傑表示，瑜一IB期第3A座中層B室，實用575方呎兩房連工人房間隔，具內地背景業主收樓後，以3.3萬元放租，獲一名機師零議價承租，實用呎租逾57元；業主2023年以約1622萬元一手購入，享2.4厘租金回報率。劉補充，屋苑現約有7個放租盤，實呎叫租60至68元。

機組人員1.45萬租御海灣1房 呎租39元

新界半新盤放租亦獲承接，祥益區域董事黃慶德稱，屯門御海灣第2座低層D室，實用372方呎1房連儲物室間隔，業主以1.5萬元放租，減價500元或3%後以1.45萬元獲承租、實用呎租39元，租客為外籍機組人員；業主於2020年以695.15萬元一手購入，享租金回報率2.5厘。

香港置業營業經理周栢達表示，奧運站柏景灣第8座極高層、一伙實用466方呎兩房戶，議價後以約2.4萬元租出、實用呎租約52元；業主早於2005年以約333萬元購入，享租金回報率8.7厘。

新盤熱賣帶動十大屋苑交投

成交方面，新盤熱賣帶動整體交投氣氛，部分未能抽中新樓的向隅客，回流二手市場，十大屋苑交投亦轉活；據中原統計，十大屋苑過去周末兩日錄約11宗成交，按周增4宗或57%，重上雙位數，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、天水圍嘉湖山莊和東涌映灣園。另據美聯統計，十大屋苑過去兩日錄約11宗成交，按周升3宗或38%，創3周新高。

另中原高級分區經理麥少基表示，鄰近龍翔道的畢架山花園，新近錄得第1座低層B室易手，實用977方呎3房1套房連工人套房間隔，向東南望市區景，經議價後以1000萬元連車位易手、實呎10,235元；原業主於2010年以771萬元連車位購入，持貨逾14年，帳面賺229萬元或30%。

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