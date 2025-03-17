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薈朗均呎重上1.3萬 半年高位

【明報專訊】西貢西沙有大型新盤蓄勢待發，短期內即將登場之際，鄰區馬鞍山近期二手成交市况亦見回升，其中樓齡較新的屋苑薈朗，本月截至13日暫錄約3宗二手成交，較上月全月的1宗顯著上升，惟3宗成交均屬蝕讓，並均屬高層單位，令本月平均實呎暫時回升至1.3萬元，為屋苑近半年高位。

明報記者 歐陽慧恩

世紀21奇豐客戶經理王榮基表示，薈朗第1座高層B05室，實用411方呎兩房間隔，新近以575萬元易手、實呎13,990元；原業主2023年以630萬元購入，持貨約兩年帳面蝕55萬元或9%，連使費有可能實蝕約88萬元或14%。

兩房575萬易手 業主料實蝕14%

王續指出，馬鞍山提供大單位的屋苑不少樓齡已逾20年，料西沙全新盤開售後，將吸引部分區內買家，或會分薄二手市場客源。

利嘉閣高級聯席董事李錦榮透露，東涌居屋裕泰苑B座高層4室，實用283方呎開放式戶間隔、望山景，原業主以230萬元放售（居二市場），議價後減80萬元或35%，以150萬元成交（未補地價）、實呎約5300元；原業主2020年底149.06萬元一手購入（未補地價），帳面升不足1萬元，料微蝕約1%使費離場。

市區方面，鰂魚涌太古城3月至今連錄兩宗特色戶成交；中原高級區域營業董事張光耀表示，屋苑美菊閣一伙連天台複式特色戶，實用1280方呎3房1套連儲物室間隔，以2600萬元易手、實呎20,312元，成交價料為屋苑自2022年7月後最高，實呎則是去年10月後，太古城重上2萬元水平；由於原業主早於1996年以1290萬元購入，持貨約29年，帳面獲利1310萬元或逾一倍。

前藝人黃卓慧1520萬購聯邦花園3房

另資料顯示，樓齡達52年的西半山干德道老牌豪宅聯邦花園，屋苑第5座低層D室，實用1166方呎3房1套連多用途室，以1520萬元易手、實呎13,036元，成交價重返屋苑約10年前水平，新買家為無綫前女藝人黃卓慧，曾於綜藝節目《美女廚房（第一輯）》中擔任主持助手「粥粉麵飯」中的「粉」，近年已淡出娛樂圈；原業主則早於1990年以184萬元購入，帳面賺1336萬元或約7.3倍。

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