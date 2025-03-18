四叔皇宮屋蟬聯租值王 連升兩年共5.9％

白加道35號原為中建許世勳家族持有的Falconridge，李兆基家族2010年斥18.2億元在私人拍賣場上投得，每方呎樓面地價高達68,228元，當時打破全港紀錄。上述物業重建成3座面積8124至8788方呎大屋，並設16個車位，落成後由該家族自住，並連續5個年度成為本港住宅租值王。

李嘉誠壽山村道洋房租值按年升3.18%

事實上，多位「大孖沙」所持有或自住及山頂、南區大屋，新一年度租值亦有所上升，「超人」李嘉誠旗下壽山村道22A至C號洋房，新一年度應課差餉租值則為1948.2萬元，按年度升3.18％，為2013/14年度後的12個年度新高。至於由湖北首富梁亮勝持有、曾多次拿下租值王寶座的淺水灣道89號，最新應課差餉租值為1169.4萬元，無升跌。

娛樂圈名人物業方面，新一年度多個由藝人持有的住宅物業租值均見升幅，當中人氣男團MIRROR成員姜濤持有的西環維壹一個實用面積662方呎中層C室，兩房間隔，由姜濤於2023年初以1800萬元購入，據差餉物業估價署最新資料，該單位2025/26年度應課差餉租值為40.68萬元，較2024/25年度36萬元勁升13%，折合每月3.39萬元，實用呎租約51.2元，更較姜濤購入前34.62萬元，連升兩個年度共17.5％。

姜濤維壹兩房租值兩年大升18%

事實上，來年度住宅物業租值普遍上升，但豪宅單位升幅較中小型單位溫和。即將成為首個華人歌手在啟德體育園舉行個人演唱會的謝霆鋒，其淺水灣怡峰低層A室，2025/26年度租值為115.716萬元，按年度升3.19％。