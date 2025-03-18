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ONE STANLEY洋房2.6億沽 呎售4.8萬雙破頂

【明報專訊】近期新盤銷情理想，部分一手超級豪宅錄得破頂價成交。建灝地產旗下赤柱現樓豪宅ONE STANLEY，上周六推出28號洋房招標，最新以逾2.6億元連3個車位售出，實呎48,854元，不僅雙雙破項目紀錄，更創今年全港一手住宅售價，以及港島南新盤實呎新高。

上述洋房的實用面積5329方呎，5房5套間隔，連前後花園及天台，買家採用30天即供付款辦法購入。項目去年推出至今售出20伙，總成交金額逾17億元，集團考慮短期部署加推應市。

緹外4房戶連雙車位2.3億成交

翻查資料，連同上述成交，今年內逾2億元豪宅成交暫錄約3宗，包括已屆現樓的華懋薄扶林碧麗軒，1月以2.038億元、呎價逾3.5萬元售出5號洋房。

另嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道現樓緹外，上周標售第5座3樓A室，實用面積4437方呎4房4套間隔，連雙車位2.3億元成交，實呎約5.18萬元。

壹嘉3房特色戶2568萬破頂價沽

「賭王」四太梁安琪旗下尚嘉控股的灣仔壹嘉，連續兩日標售4伙，吸金約6868萬元，最新以2568萬元創項目新高價售出35樓A室，屬實用面積892方呎3房1套的天台特色戶、實呎28,789元。尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元曾指出，3月市况轉旺，壹嘉近日接獲不少洽購查詢，餘貨已不多，減價是為了全速清貨。

至於由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有、位處薄扶林道的JESSVILLE，單日再售出 JESSVILLE Tower共4伙，吸金逾1.1億元；是次成交價最高單位為9樓B室，實用面積1358方呎、4房1套連儲物室間隔，連雙車位以3291.3萬元售出，實呎逾2.4萬元。項目累售約24伙，佔全盤32伙的75%，當中17伙於本月內成交。

維港‧星岸洋房撻大訂 料殺訂3100萬

雖然新盤交投暢旺，但市場仍錄零星撻訂或取消交易，其中長實（1113）紅磡維港‧星岸，據成交紀錄冊顯示，實用面積2196方呎的2號洋房，4房雙套間隔連花園，於2018年4月以逾1.1億元成交、呎價逾5萬元，惟買家終止買賣合約，估計已撻大訂，而買家已支付的28.25%訂金料遭殺訂，涉約3121萬元。

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