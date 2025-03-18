「鞋王」鄧劍群妻斥4100萬 購飛鵝花園「財仔盤」

曼山4房3168萬沽 14年料平手離場

另一邊廂，荔枝角曼克頓山錄得屋苑逾一年新高價。香港置業首席聯席董事謝啟源表示，荔枝角曼克頓山1座低層A室，實用面積1846方呎，4房雙套間隔，望海景，以3168萬元成交，創屋苑逾一年新高，實呎約17,161元。原業主2011年2月以約2968.6萬元一手購入，帳面獲利約199.4萬元或約6.7%，惟連使費計料平手離場。

柏蔚山3房1900萬沽 7年實蝕三成

此外，北角柏蔚山則錄今年首宗二手成交。中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，柏蔚山1座中層F室，實用面積906方呎，3房1套間隔，以1900萬元成交，實呎20,971元，為去年7月以來、即近8個月首次重上2萬元水平。據了解，原業主2018年以2704萬元一手購入單位，持貨近7年，帳面需蝕讓804萬元或約三成離場，連使費料實蝕約823萬元或30%。