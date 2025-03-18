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紀惠連沽兩物業共涉逾4億

【明報專訊】近月拋售多個貴價物業的紀惠集團，部分物業以低價售出，其中港島南區舂磡角道68至70號及金鐘遠東金融中心39樓，新近分別以約2.2億元及2億元售出，共套現約4.2億元。

舂磡角道豪宅2.2億沽 39年升16倍

上述舂磡角道68至70號佔地約14,400方呎，若以地積比0.75倍計，可建樓面約1.08萬方呎，預計可建1幢獨立大屋、或兩座約5000方呎洋房，以成交價約2.2億元計，每方呎樓面地價約20,370元。

資料顯示，長和（0001）聯席董事總經理兼執行董事霍建寧持有的舂磡角道64至66號物業，規模與今次放售物業相若，2021年售出，當時有指成交價約9億元，每方呎樓面地價約8.8萬元，若以此計算，今次成交呎價明顯回落約77％。不過，紀惠早於1986年1282萬元購入作收租，故即使現時低價沽售，帳面仍獲利2.0718億元或16倍。

另該公司持有的遠東金融中心39樓，面積約10,800方呎，亦以呎價約1.8萬元、即約2億元售出，物業由紀惠2007年約1.15億元購入，帳面升值約8500萬元或74％。資料顯示，該廈對上高層成交為33樓，永倫2018年6.6億元購入，呎價約6.11萬元，即現時成交呎價較高位大跌4.31萬元或70％。

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