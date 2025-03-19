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GRAND SEASONS加推138伙 折實均呎1.49萬

【明報專訊】本月一手交投暢旺，新盤餘貨加推步伐正在加快，年初開售、由會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，樓花期長約11個月，公布全新第2號價單，涉138伙，折實均呎14,905元，最快下周先到先得形式作次輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，新價單涵蓋46伙1房、75伙兩房、17伙3房，定價由515.2萬至1333萬元，扣除最高折扣12%後，折實價由453.4萬至1173.1萬元，折實呎價14,039至18,017元，當中不少戶型首度推出，部分單位位處47樓或以上的高層，屬原價加推。

最快下周先到先得賣

是次折實價最低為1B座10樓E室，實用322方呎，1房間隔，折實價453.4萬元，折實呎價14,081元；折實最低呎價單位，則為1A座9樓D室，實用437方呎，兩房間隔，折實價613.5萬元、呎價14,039元，今批有約三分之一單位折實價低於500萬元。黃續稱，整個SEASONS系列自去年推出至今累售1051伙，套現逾65.2億元，其中GRAND SEASONS今年推出後累售約70伙，套現近5億元。連同其他項目，集團旗下各項目今年迄今共沽250伙，套現約24億元，並預告同系啟德跑道區MIAMI QUAY第2期擬下月以現樓推出，涉571伙。

此外，料短期收樓、宏安地產（1243）黃大仙鳴鳳街薈鳴，昨突加推24伙，折實均呎約1.94萬元，落實周六以先到先得形式推售8伙。

而新推單位位於15至27樓H及J室，屬實用200及261方呎的開放式至1房單位，折實價391.79萬元起，折實呎價18,423元起，當中7伙開放式單位的折實價低於400萬元。

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