moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬天佑8年來首入市 2800萬購帝景閣單位

【明報專訊】樓市反覆，但傳統老牌豪宅仍不乏名人追捧。近日以一首「洗腦歌」《我們什麼都不是》進駐多個音樂流行榜的獨立歌手兼形象設計師馬天佑，上月以2800萬元購入樓齡約36年的中半山帝景閣一個兩房戶，為近8年來再度入市該區豪宅。

資料顯示，上述單位為堅尼地道帝景閣中低層A室，實用1107方呎，2房1套連儲物室間隔，上月以2800萬元售出，實呎25,294元，登記買家為馬天佑（Kevin Ma），成交價較同面積低層A室2021年成交價3350萬元低約16%。原業主則於2009年以1868萬元購入，現帳面獲利932萬元，賺幅50%。事實上，馬天佑過往亦曾入市中半山傳統豪宅，對上為2017年以4500萬元購入麥當勞道百年順大廈高層B室，實用1723方呎，實呎26,117元。原業主2008年底以2100萬元購入，帳面獲利2400萬元或1.14倍。

翁文通連沽貝沙灣兩伙共涉5400萬

不過，市場亦有投資老手連環沽貨。消息稱，投資者翁文通及相關人士新近連沽薄扶林貝沙灣兩伙，當中4期2座高層C室，實用1412方呎，4房1套間隔，以3150萬元售出，實呎22,309元，翁文通等2011年3038萬元連車位購入，帳面獲利112萬元，連使費料實蝕約80萬元或2%。

另外，貝沙灣2期5座最低層單位，實用1293方呎，3房1套間隔，不連車位以2250萬元易手，實呎17,401元，翁文通等2012年2220萬元連車位購入，未計市值約200萬元車位，現帳面微利30萬元離場。

紀雲峰特色戶3060萬沽 13年實蝕15%

此外，市場人士稱，跑馬地紀雲峰一伙連平台特色戶，實用1451方呎，2房雙套連士多房及工作間間隔，近期以3060萬元易手，實呎21,089元。原業主2012年以3389.82萬元一手購入，持貨約13年帳面蝕約329.82萬元，連使費料實蝕約500萬元或15%。

呂明才家族16萬租出嘉慧園4房戶

另一方面，市場亦錄大額租務成交，其中由呂明才家族成員持有的中半山嘉慧園高層F室，實用3349方呎，原則4房1套間隔，早前以月租16萬元租出，租約期兩年，實用呎租約48元。業主1992年1100萬元購入，租金回報約17.5厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款