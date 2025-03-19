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尚柏錄第四宗短炒獲利 1房5個月升20萬

【明報專訊】受細價樓印花稅減低帶動，二手市場氣氛回升，並連日錄得短炒獲利成交。中原副區域營業經理王勤學表示，去年10月才一手開售的元朗尚柏，近日錄得第4宗二手成交，連同早前3宗，全屬獲利個案；單位為高層J室，實用282方呎，1房間隔，原業主去年10月270.3萬元一手買入，至近日以290萬元沽出，實呎10,284元，5個月帳升約19.7萬元或7%。

另同區溱柏日前單日連錄3宗成交，均屬獲利個案，賺幅約4%至15%。其中，8座中層D室，實用723方呎，3房間隔，獲區內租客以620萬元承接，實呎8575元。原業主2014年579.3萬元一手買入單位，持貨約11年，帳面獲利40.7萬元或約7%。

溱柏單日3成交 3房11年升值7%

中原副區域營業董事余俊文稱，荃灣本月累錄約70宗二手成交，逼近上月全月約85宗水平，其中荃灣麗城花園錄3宗成交，包括6座高層B室，實用572方呎，原則3房間隔，享山景，以442.8萬元沽出，實呎7741元，為屋苑3房單位近年做價新低，屬約10年前水平。

上述物業原業主1995年8月213.8萬元買入，持貨約30年，帳面獲利229萬元或約1.1倍。

恆安邨1房戶107萬未補價易手

區內代理稱，馬鞍山公屋恆安邨1座中層12室，實用349方呎，1房間隔，以107萬元未補價易手，實呎3066元，為沙田及馬鞍山區今年資助房屋最低價成交。

原業主1998年以12.32萬元未補價購入，持貨約27年，帳面升94.68萬元或7.7倍。資料顯示，對上低價成交已追溯至去年6月，以103.8萬元未補價易手的同為恆安邨1座中層29室，實用349方呎1房戶。

收租客328萬Full Pay購兆安苑兩房

另外，有投資者低撈屯門老牌居屋。祥益地產高級分行經理古文彬透露，樓齡約43年的屯門居屋兆安苑，K座高層1室，實用495方呎，兩房間隔，近日獲收租客以328萬元自由市場價承接，並以一筆過付款（即Full Pay，毋須承做按揭）購入，實呎6626元。原業主2008年初85萬元自由市場價購入，持貨約17年帳面升243萬元或約2.9倍。

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