約克幼稚園創辦人沽帝景園 4350萬成交 26年升1.6倍

資料顯示，中半山帝景園4座中高層B室，實用1513方呎，屬3房1套間隔，上月以4350萬元易手，實呎28,751元。原業主TOWNS INVESTMENT LIMITED，註冊董事為馮禮城、馮熙敏，前者與約克幼稚園創辦人名字相同，料為同一人。馮氏1999年以1700萬元購入，持貨26年，帳面獲利2650萬元或1.55倍。

內地專才1528萬購名城4房戶

各區交投加快，大圍區本月暫錄約20宗成交，其中名城佔約5宗成交，中原高級分行經理劉國龍表示，最新一宗成交為1期1座中層南翼C室，實用958方呎，4房1套間隔，原業主早前以1550萬元放售，獲內地專才垂青，議價後減價22萬元或1.4%、以1528萬元沽出，實呎15,950元。原業主2010年以約1277萬元購入，持貨約15年，現帳面獲利約251萬元離場，單位期內升值近20%。

青泰苑業主移民 3房566萬易手

青衣區二手亦見暢旺，本月暫錄得27宗成交，較上月同期多8%，並逼近上月全月38宗成交。其中居屋青泰苑F座低層9室，屬實用645方呎的3房戶，最新以566萬元已補價易手，實呎8775元，低於市價水平。原業主2011年328萬元已補價購入，因即將移民，願減價賣樓，持貨約14年，帳面獲利238萬元或73%。另美聯物業分行區域經理吳偉文表示，上水御皇庭3座高層E室，實用691方呎，3房間隔，獲用家以650萬元承接，實呎9407元。原業主2017年約600萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約50萬元或8%。

此外，屢錄得短炒獲利個案的元朗尚柏，再錄短炒個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，尚柏過去3日內連錄3宗短炒成交，連同上月兩宗成交，累錄5宗短炒成交，全數獲利離場。最新短炒個案為中層A室，實用303方呎，1房間隔，原業主去年10月279萬元一手買入，現以293萬元沽出，實呎9670元，持貨5個月，速賺14萬元或5%。

明報記者