嘉里核心多賺25% 末期息維持0.95元

今年專注減債 維持穩定股息

首席財務官鄭慧善在業績會上表示，今年集團將專注於減少負債及維持穩定股息，目標朝着30%負債率。截至2024年末集團負債率升7.4個百分點至41.5%，主要受支付上海黃浦項目最後土地款項後債務總額增加30%影響。

鄭慧善指出，今年集團內地與本港賣樓皆多，香港包括繼續賣緹外、海盈山、揚海等，內地亦有上海金陵華庭，皆會帶來很多現金流，是減債資金的來源。作為內地銷售重心的金陵華庭將於3月底錄得合約銷售，第二批單位計劃於今年第四季推出，在二三線城市亦會努力推盤。

認為樓市已跳出谷底

集團董事及香港區總經理湯耀宗指出，香港樓市受到政府「撤辣」、外圍減息周期、專才政策等利好，刺激需求，樓市在去年有較顯著的回穩，樓市成交亦由以往稍多於1萬宗，跳升至去年1.6萬宗水平，認為市場已跳出谷底，對「今年樓市非常樂觀，會按自己節奏推盤，先取得預售（樓花同意書）等在合適時間推盤」。

至於會否在港投地，集團稱，在港一直密切關注，每一塊地皮都會積極研究，亦有參與政府招標。至於北部都會區作為未來香港重要策略性發展，將引入重點產業及有鐵路鋪排，認為北都充滿機遇，會留意該區土地出讓計劃有無投資機會。不過集團強調，集團發展豪宅方面較有實力，如果投資北都，亦會主力找切合公司所長及定位的投資。