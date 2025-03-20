嘉里核心多賺25% 末期息維持0.95元

【明報專訊】嘉里建設（0683）2024年純利按年跌75%至8.08億元，每股盈利0.56元，主因集團去年就古洞北新發展區持有若干土地作出一次過非現金撥備、發展物業的非現金減值撥備，以及投資物業的非現金公允價值變動；集團全年核心純利按年增25%至39.73億元。公司維持派每股末期息0.95元，全年派息維持在1.35元。
首席財務官鄭慧善在業績會上表示，今年集團將專注於減少負債及維持穩定股息，目標朝着30%負債率。截至2024年末集團負債率升7.4個百分點至41.5%，主要受支付上海黃浦項目最後土地款項後債務總額增加30%影響。
鄭慧善指出，今年集團內地與本港賣樓皆多，香港包括繼續賣緹外、海盈山、揚海等，內地亦有上海金陵華庭，皆會帶來很多現金流，是減債資金的來源。作為內地銷售重心的金陵華庭將於3月底錄得合約銷售，第二批單位計劃於今年第四季推出，在二三線城市亦會努力推盤。
集團董事及香港區總經理湯耀宗指出，香港樓市受到政府「撤辣」、外圍減息周期、專才政策等利好，刺激需求，樓市在去年有較顯著的回穩，樓市成交亦由以往稍多於1萬宗，跳升至去年1.6萬宗水平，認為市場已跳出谷底，對「今年樓市非常樂觀，會按自己節奏推盤，先取得預售（樓花同意書）等在合適時間推盤」。
至於會否在港投地，集團稱，在港一直密切關注，每一塊地皮都會積極研究，亦有參與政府招標。至於北部都會區作為未來香港重要策略性發展，將引入重點產業及有鐵路鋪排，認為北都充滿機遇，會留意該區土地出讓計劃有無投資機會。不過集團強調，集團發展豪宅方面較有實力，如果投資北都，亦會主力找切合公司所長及定位的投資。