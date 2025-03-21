moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地客13萬租尚．珒溋特色戶

【明報專訊】受內地專才帶動，過去一年本港私樓租務市場活躍，並錄不少大額租務成交，其中啟德尚．珒溋一個複式連花園特色戶，最新獲內地客以月租13萬元承租5年，合計租金開支達780萬元，為區內罕有逾10萬元租務成交。

租約5年共780萬

資料顯示，上述單位為尚．珒溋一個低座地下連1樓複式戶，實用2268方呎，4房3套連儲物室間隔，另設1126方呎花園，本月初以月租13萬元承租，實用呎租約57.3元，以月租計，料為同區約半年來最大宗租賃成交。

區內對上一宗逾10萬元租務，要追溯至去年8月啟德1號（II）低座15座複式戶，實用2414方呎，4房雙套間隔，以13.6萬元租出，實用呎租56.3元。

至於今次租用單位的租客，姓名以普通話拼音，料為內地客，租約為期5年，期內總租金開支涉及780萬元。上述單位業主去年7月以9700萬元一手購入，公司董事亦為內地人，未計及差餉、管理費等開支下，租金回報僅約1.6厘。

紅山半島3房7.3萬租出

此外，港島南區老牌豪宅屋苑大潭紅山半島亦錄得大額租賃成交。美聯物業助理區域經理楊家俊指，紅山半島1座中層B室，實用1567方呎，3房1套連工作間間隔，亦以月租7.3萬元連車位租出，實用呎租46.6元。業主2021年6月連車位以約4750萬元購入，租金回報約1.8厘。

維峯．浚匯納米樓呎租83元破頂

中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，天后維峯．浚匯高層J室，實用196方呎開放戶，附少量家俬，新近以1.63萬元租出，實用呎租逾83元，料創屋苑呎租新高，新租客為內地客，來港升學；業主去年3月以551萬元購入，持貨1年，享3.5厘租金回報。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款