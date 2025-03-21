moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

電訊一代廣場全層 星星地產逾億蝕放

【明報專訊】投資者趁工商物業市道回暖，接連放售物業。繼日前「小巴大王」馬亞木家族等放售觀塘敬業街四洲集團中心兩層全層後，再有投資者放售區內物業。星星地產新近委託中原（工商舖），獨家出售觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓全層，意向價約1.07億元，以全層面積約13,162方呎計，呎價約8200元，叫價較7年前購入價低逾四成。

曾為「雨後」售樓處

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事彭慧思表示，上述放售物業將連租約出售，月租約26.3萬元，買家料可享回報近3厘。資料顯示，星星地產或有關人士2018年以1.86億元購入自用，以意向價計，若成功售出帳面蝕讓7900萬元或42%。資料顯示，上述物業為星星地產自用物業，過去曾作旗下住宅發展項目「雨後」售樓處。

叫價低7年前購入價逾四成

另仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，上月整體租賃市場錄得7200方呎淨吸納量，其中金融機構凱基證券承租金鐘太古廣場一座的兩層樓面，涉及約3.92萬方呎，據悉呎租約90元，月租約350萬元，將配合業務擴張，作財富管理中心。另國際著名品牌Ralph Lauren，早前承租長沙灣瓊林街83號兩層樓面，涉及約6.6萬方呎，據悉呎租約23元，即涉及月租約151.8萬元。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，上月整體商廈租金繼續下跌，按月輕微下降0.5%，而整體空置率保持在13.3%水平，各分區中，中環空置率從11.3%上升至11.5%，而灣仔/銅鑼灣空置率繼續改善，進一步下降0.2個百分點。

此外，市場消息稱，中環皇后大道中138號威享大廈地下3號舖，面積約700方呎，獲現有租客以月租15萬元續租，呎租約214元。該舖業主為資深投資者兆安李太李佘少鴻等透過公司持有，早於2010年7月以6700萬元購入，租金回報約2.7厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款