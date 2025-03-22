「Ken Sir」359萬沽荃德 兩月炒貴兩成 證券界高層6500萬買BELGRAVIA 原業主14年實蝕1775萬

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，上述荃德花園C座中層B室，實用面積340方呎，兩房間隔，原業主今年1月297萬元購入，新近以359萬元售出，短炒兩個月帳面獲利62萬元或21%。事實上，呂宇健今年初已積極大手掃貨，除以上成交單位外，上月亦斥約883萬元大手掃入同位於荃灣荃景圍的老牌上車屋苑荃灣中心3伙細價樓，加上今年1月以1385萬元購入九龍站擎天半島6座中層一個銀主盤，即最少共斥2565萬元買入5伙住宅單位作短炒投資。

樂陶苑3房2370萬易手 實呎21237元

另再錄多宗豪宅成交。資料顯示，南灣道BELGRAVIA中層B室，實用面積2197方呎，4房雙套連工人套房間隔，本月以6500萬元易手，實呎29,586元。原業主2011年7月以7800萬元購入，持貨近14年，帳面蝕約1300萬元或17%，若連使費料實蝕約1775萬元或約23%。新買家與德意志證券亞洲要員黃智略相同，料為同一人。此外，市場消息指出，跑馬地老牌豪宅樂陶苑，位於C座高層10室，實用面積1116方呎，3房1套間隔，最新以2370萬元售出，實呎21,237元。原業主2006年3月888萬元購入，持貨約19年，帳面獲利約1482萬元或約1.7倍。

太古城海景3房2150萬沽 29年升1.3倍

十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄約16宗成交，當中以提供大單位為主的海景花園備受市場追捧，迄今已錄5宗成交，交投暢旺，並錄得本月屋苑第二宗逾2000萬元大額成交。美聯物業區域經理吳肇基表示，太古城海景花園雅蓮閣高層H室，實用面積約1114方呎，3房1套間隔，望海景，獲家庭客以約2150萬元承接，實呎19,300元。原業主1996年11月約930萬元購入，持貨近29年，帳面獲利約1220萬元沽出或1.3倍。

另外，美聯物業助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城A座高層04室，實用面積約568方呎，3房間隔，獲區內分支家庭以670萬元承接，實呎約11,796元。原業主2022年900萬元購入，持貨約3年，原業主帳面虧損約230萬元或26%，料連使費實蝕約279萬元或31%。

明報記者