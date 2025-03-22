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新地奪東涌地 中標價高次標約17%

【明報專訊】新地（0016）上月6.02億元中標的東涌新填海區第106B區住宅地，地政總署昨以不記名方式公布餘下入標價，介乎4.26億至5.14億元，每方呎樓面地價介乎1062至1281元，以新地中標價6.02億元、每方呎樓面地價1501元比較，新地較次標高約17%。

資料顯示，上述地皮面積11.46萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面40.12萬方呎，地皮2023年9月曾推出，同年10月截標，雖然當時收4份標書，惟最終於流標收場。政府及後優化條款後捲土重來，單位數目由原先約400伙，增加約86%至745伙，單位平均面積由原先的968方呎，縮細44%至538方呎，整體樓面維持40.12萬方呎。地皮上月截標時，共收4份標書，與近一年半前流標前收標數目一樣，入標發展商包括新地、信置（0083）、嘉華（0173）及盈信，終由新地以市場預期下限中標。

新世界招商蛇口北都項目動工 涉2300伙

此外，新世界（0017）和招商蛇口合作發展、位於粉嶺北的住宅發展「PAVILIA COLLECTION」大型商住項目於昨日舉行動工儀式，將提供約2300伙住宅，並設有區內最大型商場，總樓面面積逾110萬方呎。新世界執行董事兼行政總裁黃少媚表示，集團目前在北部都會區擁有1400萬方呎土地儲備，粉嶺北項目是首個動工的發展，未來會繼續透過不同途徑，加快釋放農地，亦引入戰略合作伙伴，互補優勢，加快資金回籠。

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