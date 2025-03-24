港足總前CEO譚秋朗 1318萬購金龍大廈3房

原業主持貨7年實蝕34%

上述單位為天后金龍臺金龍大廈A座高層02室，實用857方呎，3房1套間隔，上月1318萬元易手，實呎15,379元，略高於市價水平，不過原業主2018年3月購入，當時成交價高見1845萬元，故持貨約7年，帳面蝕讓約527萬元或29%，若連使費料實蝕約630萬元或34%。

潘樂陶1080萬購縉庭山3房戶

至於商界方面，前律政司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶，今年1月亦以1080萬元購入荃灣縉庭山3座中低層A室，實用面積911方呎，3房1套連士多房及工人套房間隔，實呎11,855元。原業主2012年以755萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約325萬元或43%。資料顯示，屋苑同座同面積低數層A室，2021年9月曾以約1240萬元易手，換言之今次潘樂陶購入單位，較3年半前同類單位成交價低約160萬元或13%。

內地專才565萬入市嘉熙兩房

另外，美聯物業高級營業經理蔡潔雯表示，大埔白石角嘉熙3座中低層F室，實用455方呎，兩房間隔，連租約以565萬元易手，實呎12,418元，買家為內地專才，待租約完結後作自住。

上述單位原業主於2018年7月約768.9萬元一手購入，帳面蝕約203.9萬元或26%，若連使費料實蝕約240萬元或31%。

租務方面，香港置業首席聯席董事文愛玲稱，鄰近港鐵奧運站的瓏璽，位於3座極低層，實用936方呎，3房1套連工人套間隔，向西南望園景，以4.2萬元租出，實用呎租約44.9元。租客為夫婦，業主2011年8月約2281萬元一手購入，租金回報約2.2厘。