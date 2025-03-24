moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

本月一手成交破2000宗 超上月全月65%

【明報專訊】本月新盤市場熱鬧，多個新盤先後推售，帶動本月迄今市場已錄得約2040宗一手成交，除較上月全月約1235宗多出65%，亦為去年10月後首破2000宗水平。不過由於過去兩日周末未有大型樓盤銷售活動，令期內新盤成交只有約50多宗，不但較前周末的約300宗大跌83%，亦重返今年2月農曆新年後周末約50多宗的水平。

兩日沽50多伙 重返春節後周末水平

過去兩日新盤主要由貨尾盤主導，泛海（0129）執行董事關堡林表示，截至昨午6時，旗下元朗洪水橋滙都單日售出5伙，成交價近448萬至530萬元，其中3座2樓B07室，實用498方呎3房間隔單位，以527.44萬元成交，呎價10,591元。關續稱，本月至今滙都已錄共86宗成交，首季至今暫售300伙，而全盤至今已累積售出892伙。

另外，英皇（0163）鴨脷洲澄天昨單日連環錄得3宗成交，有投資客以464萬元購入實用287方呎的25樓E室1房戶，實呎16,167元。澄天至今已售出94伙，佔整體項目逾85%，共套現逾5.83億元。

上然二期兩日收7900票 超額56倍

此外，萬科香港大埔上然二期上周五公布首張價單，並於上周六起收票，截至昨晚7時，項目兩日內累收約7900票（包括第1期復活票），按二期首批137伙計，超額認購逾56倍。萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然1期首輪及次輪銷情理想，當中1「家」1計劃深受家庭客及分支客歡迎，不少買家連同家族成員或親友聯手購入，今次首推Sky Deck戶型更多樣化，相信可符合不同買家需要。

十大屋苑過去周末錄8宗成交

二手方面，中原統計顯示，十大屋苑過去周末兩日錄8宗成交，按周減少3宗或下跌27%，重返單位數水平，零成交屋苑進一步減至3個，包括鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及東涌映灣園。不過，美聯統計則顯示，周末十大屋苑錄約12宗成交，較前周11宗增加約9%，維持雙位數水平，並創出4個周末新高。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款