本月一手成交破2000宗 超上月全月65%

兩日沽50多伙 重返春節後周末水平

過去兩日新盤主要由貨尾盤主導，泛海（0129）執行董事關堡林表示，截至昨午6時，旗下元朗洪水橋滙都單日售出5伙，成交價近448萬至530萬元，其中3座2樓B07室，實用498方呎3房間隔單位，以527.44萬元成交，呎價10,591元。關續稱，本月至今滙都已錄共86宗成交，首季至今暫售300伙，而全盤至今已累積售出892伙。

另外，英皇（0163）鴨脷洲澄天昨單日連環錄得3宗成交，有投資客以464萬元購入實用287方呎的25樓E室1房戶，實呎16,167元。澄天至今已售出94伙，佔整體項目逾85%，共套現逾5.83億元。

上然二期兩日收7900票 超額56倍

此外，萬科香港大埔上然二期上周五公布首張價單，並於上周六起收票，截至昨晚7時，項目兩日內累收約7900票（包括第1期復活票），按二期首批137伙計，超額認購逾56倍。萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然1期首輪及次輪銷情理想，當中1「家」1計劃深受家庭客及分支客歡迎，不少買家連同家族成員或親友聯手購入，今次首推Sky Deck戶型更多樣化，相信可符合不同買家需要。

十大屋苑過去周末錄8宗成交

二手方面，中原統計顯示，十大屋苑過去周末兩日錄8宗成交，按周減少3宗或下跌27%，重返單位數水平，零成交屋苑進一步減至3個，包括鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及東涌映灣園。不過，美聯統計則顯示，周末十大屋苑錄約12宗成交，較前周11宗增加約9%，維持雙位數水平，並創出4個周末新高。