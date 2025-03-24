上然山巒環抱 大埔6年最大新盤

明報記者 江俊洋

攝影 黃志東

上然劃分的3個區域建於3個梯台（Deck）之上，包括Garden Deck、Mountain Deck、Sky Deck，各部分由兩座組成。值得一提的是，各梯台之間均設有蓋電梯或走道連接，住戶外出或回家時均不需日曬雨淋。

涉1650伙 3區域建於3梯台上

日前率先登場的第一期（屬Garden Deck部分），樓花期長約16個月，由1座物業組成，提供403伙；大廈呈L形佈局，每個樓層大致分為4個區域。單位實用由214至961方呎，涵蓋開放式至4房間隔，亦設有29伙平台及頂層天台特色單位。

第一期逾七成單位屬一兩房

今期分別有131伙一房、161伙兩房標準戶，成為該盤的主打戶型，佔比約72%。

發展商打造4款交樓標準示範單位，其中一房單位以第2座8樓C6室為藍本，實用301方呎，長形大廳，間隔實用，樓層高度約3.15米；大門旁附有多功能鞋櫃及收納鏡櫃，放置鞋履及家居物品。主人房面積估計約55方呎，內籠四正，適合不同家具擺放需求。

另一示範單位為第2座8樓D2室，實用428方呎，賣點在於廳內配備開放式廚房連U形中島設計，可作備餐及用膳使用，兼備餐桌功能。廚房配備法國品牌De Dietrich電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機及雪櫃。

設多功能淨水器連水龍頭

項目所有單位均配置Intrix多功能淨水器連水龍頭，可即時提供室溫或介乎60至98度的淨化水，可作飲用或烹飪；上述淨水器安裝於廚櫃下方，住戶不需額外使用熱水壺，亦不佔用枱面空間。淨水器具備抗腐蝕、抗降解等特質，住戶只要開水龍頭，即可飲用純淨食水。

此外，發展商提供兩房連梗廚間隔，以及3房1套間隔示範單位，今期單位景觀主要外望屋苑內園及山景為主，綠意靜謐。此外，提供50個住宅車位，以及106個單車泊位，適合愛好單車運動的買家。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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