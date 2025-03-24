維港灣交投疏 兩房呎售1.69萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域經理劉志偉指出，維港灣第5座中層F室，實用457方呎兩房間隔、望內園泳池景，以775萬元易手、實呎16,958元；原業主於2009年以403萬元購入，帳面獲利372萬元或92%。

劉續指出，市場預期上半年息口維持現有水平，惟業主普遍有感近日市場氣氛改善，議價空間亦較小，但不少買家對後市走勢仍抱觀望態度，加上400萬元以上物業未見有矚目利好消息帶動，令市况出現拉鋸，料區內中價屋苑，上半年的交投市况只保持平穩。

曼克頓山4房3168萬沽 業主料平手

另外，香港置業首席聯席董事謝啟源表示，荔枝角曼克頓山第1座低層A室，實用1846方呎、4房雙套間隔，望維港海景，獲外區家庭客以3168萬元承接，料為屋苑逾1年新高、折合實呎17,161元；原業主於2011年以約2968.6萬元購入，帳面獲利約199.4萬元或約6.7%，連稅項及使費計有可能平手離場。

至於豪宅市場，亦見名人入市的身影。資料顯示，獨立歌手兼形象設計師馬天佑，斥資2800萬元，購入港島堅尼地道帝景閣中低層A室，實用1107方呎、兩房1套連儲物室間隔、實呎25,294元，成交價較同面積低層A單位，於2021年的成交價3350萬元，低約550萬元或16%；原業主則於2009年以1868萬元購入，帳面獲利932萬元或50%。

馬天佑2800萬購堅尼地道豪宅

新界方面，中原副區域營業經理王勤學表示，去年底開售的元朗尚柏，新近錄得數宗二手成交，其中新易手單位為高層J室，實用282方呎1房間隔，原業主去年10月以270.3萬元一手買入，新近以290萬元沽出、實呎10,284元，單位於5個月內，帳面升值19.7萬元或逾7%。

利嘉閣高級區域市務董事彭錦添表示，沙田欣廷軒第3座中層B室，實用417方呎兩房間隔，最新以610萬元售出、實呎14,628元；原業主早於2003年以約172萬元買入，現轉手獲利約438萬元，物業約22年升值近2.5倍。資料顯示，該單位上層、一伙間隔相同單位，上月以600萬元成交。換言之，是次成交價較樓上高10萬元或2%。

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