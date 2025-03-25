天瀧再沽兩伙涉8402萬 周五起再推5伙招標

海璇4房5348萬沽 實呎3.66萬

新地（0016）啟德跑道區天璽‧海第2A期於明日起招標12伙，同系北角現樓豪宅海璇II，位於1座8樓A室，實用面積1484方呎4房雙套間隔，連車位5348萬元成交，實呎逾3.66萬元；項目本月迄今暫售6伙，吸金逾3.1億元。

此外，建灝地產旗下九龍城聯合道文曜，本月擬推30樓A室頂層特色單位招標，集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，項目將參考啟德區及九龍塘頂層特色戶，意向呎價約4萬至4.5萬元，若買家購入上述單位，將獲贈兩個指定車位。

至於萬科香港旗下大埔馬窩上然第2期，最新以折實均呎11,714元加推69伙，涉涵蓋34伙1房、35伙兩房，以最高折扣16%計，1房折實321萬元起，屬原價加推，當中33伙折實價低於400萬元。

傲瀧9伙撻訂貨重推 最多減價逾四成

不過，據成交紀錄冊顯示，新世界（0017）西貢清水灣現樓項目傲瀧，單日錄9宗取消交易個案，有關單位約於2019年10月至2021年1月期間，以1054萬至6610萬餘元售出，買家主要採發展商當時提供的1440日、即4年特長成交期，估計是次撻大訂皆被沒收10%訂金，意味殺訂金額介乎105萬至661萬餘元，估計9宗撻大訂共涉殺訂金額約4277萬元。

發展商同日修訂價單，將上述撻訂單位的定價，調減兩成至逾四成，如其中1座地下D室，實用面積423方呎1房戶，新定價804.3萬元，相對舊定價1444萬元，減幅達44%，而最高折扣維持29%；上述單位連同1伙待售單位，定於本周五先到先得發售。