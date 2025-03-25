九展申建綜合項目 收226份意見反對佔27%

擔心噪音空氣污染 交通難負荷

據城規會資料顯示，九展重建項目的新發展方案上月提出，擬重建為綜合發展項目，包括住宅、商業及酒店項目，本月中截收公眾意見，城規會共收到226份意見，當中約147份意見書或65%，是支持發展及對改劃持正面態度，主要認為改劃可推動九龍灣轉型，鞏固第二商業核心區（CBD2）的地位，同時回應房屋短缺問題。

不過，約60份或27%的意見書是反對項目改劃，因發展靠近觀塘繞道及中九龍幹線項目，該項目一帶噪音及空氣污染將是嚴重問題，不適合作居所。

另擬建1494伙住宅，項目落成後料將加重區內交通負荷，故不贊成有關改劃。

另有約8%的意見則持平或無立場，當中有意見擔心發展或影響觀塘海濱周邊的環境，建議將有關申請一併交予海濱事委員會作審理。

上述申請擬以地積比約7.4521倍重建一個綜合發展項目，並分兩部發展，東面地盤擬建27層高辦公大樓及29層高的混合大樓，包括酒店、商業及展覽樓面，頂部為3層高平台，將作工業展覽館，如陳列室和展覽相關用途。

另西面地盤擬建4幢34至36層高住宅大樓，提供1494伙住宅，每伙平均面積約474方呎，最高4層則作商業拱廊、平台花園及休閒設施用途，整個項目涉逾178.71萬方呎。

翻查資料，億京及資本策略（0497）2021年斥資逾100億元向合和購入九展後，隨即向城規會申請重建，以不多於地積比約7.4倍發展，興建3幢樓高23至25層高商廈，按地契要求，項目將設12.15萬方呎「與展覽/與貿易有關用途的工業展覽館」，並將提供664個車位，總樓面涉約177.47萬方呎，有關申請2023年3月獲批准。

不過業主因應市况變陣，去年5月提出把項目加入住宅元素，擬建6幢住宅大廈、1幢商廈，以及1幢6層高混合零售、社福大樓，提供1881伙住宅，總樓面約147.35萬方呎，惟及後撤回方案。