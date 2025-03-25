新地小瀝源批建28層高住宅 共涉17萬呎樓面

資料顯示，新地去年投得地皮時，每方呎樓面地價3952元，符合市場預期。若與同位處港鐵屯馬線顯徑站、由萬科海外及永泰（0369）2022年9月以7.86億元、每方呎樓面價8802元投得的住宅官地相比，以呎價計近兩年來下挫55%。新地副董事總經理雷霆當時稱，項目總投資額約20億元。

南豐等東半山項目可建樓面增6%

另南豐或相關人士持有的東半山畢拉山徑24至38號項目，獲批建4幢3層高（在1層地庫之上）洋房，涉28,209方呎樓面，平均每座約7052方呎。

上述物業於2023年曾批建5幢3層高洋房，涉及約2.66萬方呎樓面，平均每幢洋房面積超過5300方呎。換言之，現時可建樓面較原有圖則多出6%，每座洋房平均面積大增33%。

此外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新數據，今年1月全港共兩個私宅項目、合共164伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），較去年同期357伙同期減少54%，惟屬過去6年同期次高，亦是過去5個月最多。

私宅落成量方面，1月全港共4個項目，合共1886個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），為4個月及4年同期最少，並較去年同期3595伙減少48%。陳指出，今年首月私宅落成量進度合理，預料年內不少項目陸續取得入伙紙，初步估計今年落成量約2萬至2.1萬伙水平。