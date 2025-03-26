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傲瀧3房1000萬沽 業主料實蝕五成 成交呎價8613元 料為屋苑新低

【明報專訊】近日多個新界新盤熱賣之際，西貢、馬鞍山一帶卻接連錄得二手蝕讓成交，其中清水灣傲瀧，雖然過往曾獲不少名人買家捧場，惟繼早前連錄9宗一手買家撻大訂後，屋苑有3房單位的成交呎價跌至8613元，料成屋苑歷來最低呎價紀錄，原業主持貨近7年，料實蝕逾五成。至於馬鞍山迎海，新錄特色單位業主損手三成離場。

資料顯示，傲瀧第19座中層單位，實用面積1161方呎、3房1套連士多房間隔，以1000萬元易手、實呎8613元；原業主於2018年中以1892.4萬元一手購入，持貨近7年，帳面蝕逾892萬元或47%，連使費有可能實蝕約970萬元或51%。

另市場消息稱，馬鞍山迎海第20座連平台特色戶，實用面積511方呎兩房間隔，望內園景，以623萬元易手、實呎12,192元；原業主於2020年以約858.13萬元一手購入，帳面蝕逾235萬元或27%，連使費有可能實蝕273萬元或32%。

浪琴園4房3428萬沽 倒退回12年前

二手豪宅方面，資料顯示，大潭浪琴園第4座高層單位，實用面積1674方呎4房1套間隔、望海景，以3428萬元易手、實呎20,478元。

可留意是，單位於2013年底曾以3428萬元成交，意味是次做價重返12年前水平；至於是次出售單位之原業主，登記英文姓名採普通話拼音，2017年以4040萬元購入，帳面蝕612萬元或15%，連使費有可能實蝕約858萬元或21%。

另資料顯示，尖沙嘴名鑄高層單位，實用面積1041方呎2房1套間隔，以3350萬元易手、實呎32,181元，暫為屋苑今年最高成交呎價；原業主2021年7月4080萬元購入，帳面蝕730萬元或18%，連使費有可能實蝕975萬元或24%。

名鑄同類低層戶，實用面積1033方呎2房1套間隔，以2080萬元沽出、實呎20,136元，上述低層G室原業主於2009年以2450.6萬元一手購入，帳面蝕逾370萬元或15%，連使費有可能實蝕480萬元或20%。

第一城本月23宗成交 超上月全月

不過，大型屋苑受惠400萬元以下物業印花稅大減；美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城本月暫錄23宗買賣，已超上月全月錄約21宗紀錄，其中第49座中層F室，實用面積284方呎兩房戶，以385萬元沽出、實呎13,556元；原業主2012年以260萬元購入，帳面賺125萬元或48%。

明報記者

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