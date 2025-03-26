星專才2.75萬租柏傲莊兩房 呎租53元

空姐2.28萬合租YOHO Hub 3房

另一新界大型新入伙樓盤、元朗The YOHO Hub II亦錄新租賃成交；中原區域營業經理王勤學表示，屋苑第8座中層C室，實用面積537方呎3房間隔，業主月租叫價2.3萬元，輕微減價200元或不足1%，以2.28萬元租出，實用呎租約42.5元，由3名本地空姐合租；業主於2024年以805.7萬元一手購入，享租金回報約3.4厘。

喜漾1房零議價 醫護人員1.7萬租

市區租務方面，鄰近港鐵長沙灣站的喜漾，租盤亦搶手；香港置業區域董事方文偉表示，屋苑第2座低層F室，實用面積408方呎1房間隔、望內園景，業主以約1.7萬元放盤數小時，更不設議價空間，獲任職醫護人員的區內客承租、實用呎租約42元；業主今年1月以約525萬元購入，享租金回報逾3.8厘。

港島豪宅租盤亦不乏承接，美聯助理區域經理楊家俊表示，淺水灣南灣道老牌豪宅嘉麟閣，罕有單位出租，第1座高層A室，實用面積1775方呎、3房1套連工人房間隔，獲家庭客以9.2萬元連車位承租，實用呎租約52元；業主於1988年以472萬元購入單位，享租金回報逾23厘。