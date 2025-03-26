上然2期周六首輪價單賣128伙

SIERRA SEA西沙展銷廳明開放

上然2期首輪價單發售單位，包括開放式至3房戶及少量特色戶，以16%折扣計，折實價267.2萬至990.6萬元，整批折實均呎11,863元，當中56伙折實價低於400萬元。可留意是，3房戶買家可選用1「家」1，或新1「家」1付款計劃，加購指定開放式至兩房戶。至於A組大手組別，買家須購買2至8伙。

另一新界焦點新盤、新地西貢西沙SIERRA SEA，有望短期獲批預售；新地副董事總經理雷霆指出，項目示範單位及售樓處設於九龍站環球貿易廣場，而Sai Sha Gallery展出整個西沙綜合發展項目模型。

另新盤餘貨做價亦理想，南豐與港鐵（0066）合作、已入伙的將軍澳日出康城LP10，標售第2A座55樓A室，實用面積2389方呎5房4套間隔，連車位成交價5410萬元、實呎2.26萬元，為項目本月首宗一手成交。

朗天峰高爾夫．御苑連錄成交

另嘉里（0683）元朗朗天峰，再售出頂層特色戶，為第2座27樓B室，實用面積502方呎兩房間隔，設平台及天台，成交價853.4萬元、實呎1.7萬元；項目上月推出至今累售444伙，佔全盤單位總數594伙的75%，吸金逾18億元。

另恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，最新標售第5座20樓B室，實用面積960方呎3房1套戶，成交價1302萬元、實呎1.35萬元。

市區新盤方面，資策（0497） 佐敦高臨新錄A2座27樓A室，實用面積569方呎3房戶，以1423.3萬元售出、實呎2.5萬元；項目去年5月推售至今累沽207伙，佔項目全數單位約八成，套現逾18億元。