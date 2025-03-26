天瀧享煙花景 大戶私家升降機大堂顯氣派

明報記者 趙頌明

攝影 廖凱霖

位處承豐道22號的天瀧，是跑道區前臨維港地段多個項目中，首個落成的新盤，由7幢高座大廈（由第1至第8座，不設第4座）、1幢低座大廈（Harbour Mansion）組成，總共提供566伙，每層提供1伙至4伙，逾七成單位設私家升降機大堂，擁有低密度、高私隱度的優勢。

已屆現樓 涵蓋1房至4房

天瀧戶型多元化，涵蓋1房至4房間隔（不設兩房戶），單位實用面積介乎351至1942方呎；其中1房戶清一色實用面積351方呎，位於第3、6、8座C、D室，提供160伙，佔整個樓盤單位總數逾28%，主要望內園景。至於項目主打的3房、4房戶，佔全盤單位總數逾七成，其中3房實用面積介乎635至1117方呎，全部高座3房戶附設私家升降機大堂；標準4房戶設208伙，設於高座大廈，當中52個屬4房1套設計，實用面積1173至1182方呎、另156伙為實用面積1258至1428方呎4房雙套設計。

樓層高度3.5米 空間感佳

項目近日開放全新現樓示範單位，單位原則為4房雙套間隔，但設計師將主人房打通，以擴闊臨海煙花海景的視野；其中位於第5座33樓B室經改動示範單位，原則4房雙套間隔，現改造為3房1套間隔，實用面積1384方呎，樓層高度約3.5米。單位客飯廳長約7.1米、闊約4.2米 ，間隔方正實用，佈局分明。全落地玻璃趟門，接連約3.7米闊的啞金色流線形露台，除可將自然光引入室內，更可享遼闊維港景色。

各房間的空間，同樣見使，設計師將主人睡房與毗鄰的房間打通，打造為一個約5.2米闊的特大主人睡房，令維港兩岸景色更為廣闊；主人套房配置意大利 Poliform Display Closet，分隔主人睡房與衛浴空間，套房浴室則採用英國Claybrook獨立浴缸、美國衛浴品牌 Kohler。

套房浴室廚房 配備英美德3國品牌

至於廚房，配套家電均選用德國品牌Miele，包括煮食爐、焗爐、雪櫃、食物保溫櫃、酒櫃、咖啡機、真空處理櫃及洗衣乾衣機等；廚櫃則選用德國品牌 LEICHT。其他經改動的現樓示範單位，包括第1座31樓A室，原則4房雙套，設計師改造為3房雙套間隔，實用1428方呎。

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