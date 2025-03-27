大手客4.4億購凱玥6伙 「撤辣」後最大宗 皇都頂層業主4843萬掃薈鳴10伙

明報記者

事實上，去年2月樓市全面「撤辣」後，大手客在新盤市場掃貨屢見不鮮，其中宏安地產（1243） 旗下黃大仙薈鳴，本月初獲投資者斥約4843萬元購入10伙，買家身分曝光，該組買家早前以創項目新高價斥逾7700萬元、實呎5.1萬元購入新世界（0017）北角皇都頂層特色戶，連同去年底斥逾5300萬元購入英皇國際（0163）跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT 7伙，3個月來，共斥約1.8億元掃入3個新盤涉18個單位（見表）。

3個月共1.8億連掃3盤18伙

資料顯示，薈鳴11樓至27樓合共10個單位、屬開放式及1房戶，實用面積200至260方呎，獲蔚佳投資有限公司購入，公司董事為持有香港身分證、採普通話拼音的買家李晗（LI, HAN）及魏來（WEI, LAI），共涉4843萬元，屬該項目單一買家成交金額最高紀錄。

天璽‧海第2A期連沽3伙 呎價逾3.5萬

九龍方面，新地（0016）旗下樓花期約8個月的啟德跑道區天璽‧海第2A期，昨推出首批12伙4房戶招標，成交紀錄冊顯示已沽出3伙，包括19樓A室、21樓A室，實用面積同屬1150方呎，成交價4095萬元、4164.3萬元，實呎3.56萬元及3.62萬元；另21樓實用1124方呎B室，成交價3960萬元、實呎3.52萬元，買家均採180日成交期。同時，天璽‧海第1期第5座8樓B室，實用面積1366方呎4房戶，成交價4868萬元、實呎3.56萬元。換言之，上述4宗成交共吸金1.71億元。

此外，恒地（0012）旗下九龍城南首，亦透過招標售出特色戶，位於3樓B6室，實用面積220方呎，1房間隔、連76方呎平台，成交價465萬元、實呎2.11萬元。其他市區一手成交，還包括嘉里（0683）與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸海盈山，以1455.25萬元售出第2A座10樓C室，實用面積659方呎，3房間隔，實呎22,083元。