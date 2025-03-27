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太古城兩房賠訂重售 1日賣貴41萬

【明報專訊】二手交投回暖下，有原業主罕有賠訂重售個案。市場消息稱，鰂魚涌太古城東海閣中層G室，實用572方呎兩房戶，原業主開價840萬元，議價後曾以810萬元售出、實呎14,160元，惟成交不足一日後，原業主卻賠訂不賣，同日將單位以851萬元重新售予新買家，實呎14,878元。換言之，單位重售後帳面賣貴41萬元或約5%。區內代理指出，若扣除原業主賠訂及代理佣金等使費共涉約30萬元，估計實際仍多賺逾10萬元。原業主2022年1218萬元購入，帳蝕367萬元或約30%，連使費料仍實蝕約433萬元或約36%。

美孚兩房538萬沽 3個月炒貴一成

市場消息又稱，荔枝角美孚新邨百老匯街49至51號低層49號B室，實用511方呎，兩房間隔，以538萬元易手，實呎10,528元。據悉，原業主為有「海味王子」之稱的蘇啟國或有關人士，去年12月底透過公司以488萬元購入，新近以538萬元售出，持貨僅約3個月，帳面獲利約50萬元或10%。另今年初入伙的元朗尚柏再錄短炒個案，利嘉閣助理分區經理吳紫旭表示，屋苑中層K室，實用302方呎1房戶，原業主去年10月約271.3萬元一手購入，新近以280萬元易手，持貨約5個月，帳面微賺約8.7萬元或3%。

另外，元朗朗天峰及天水圍YOHO WEST PARKSIDE大開紅盤後，帶動兩區二手交投。美聯助理區域經理張國成表示，元朗二手成交量繼去年10月後，相隔約5個月再突破百宗，並超越上月全月約48宗約1倍，其中譽88 1座中高層G室，實用934方呎，3房1套連工人套房間隔，獲換樓客以1008萬元零議價承接，實呎10,792元。原業主2013年974.79萬元一手購入，帳面賺33.21萬元或3%，惟連使費料實蝕約23萬元或約2%。

市場再錄「籮底貨」（即最低層或景觀不佳的質素較差單位）成交。中原高級分區營業經理徐偉業表示，荃灣綠楊新邨P座最低層戶，實用445方呎兩房間隔，獲上車客以395萬元承接，實呎8876元，若撇除內部轉讓成交，料為屋苑逾10年來低於400萬元成交。原業主2017年11月500萬元購入，連使費料實蝕近130萬元或約26%。

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