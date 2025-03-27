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鄧成波家族1.68億 蝕放金巴利道全幢

【明報專訊】「舖王」鄧成波家族續積極減磅，新近以低於買入價一半放售尖沙嘴全幢商廈。中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，獲委託出售尖沙嘴金巴利道80號全幢，地盤面積約1897方呎，建築面積19,923方呎，意向呎價約8433元，總值約1.68億元，較業主2019年以3.3億元購入價低1.62億元或49%。

低6年前買入價五成

唐又稱，項目1樓至12樓可提供45間客房，低層地下及高層地下樓層為商舖，以部分交吉及部分連租約形式出售；商舖現租予一所知名特色食肆。另項目附有賓館牌照，將一併放售，可作學生宿舍、酒店或服務式公寓營運。翻查資料，鄧成波家族2019年3.3億元購入物業，翌年以逾3.88億元放售，去年11月以低於購入價40%、約2億元放售，放售約5年，現進一步調低叫價至1.68億元放售，較購入價低約49%。

學者徐家健1500萬沽旺中單位

由「蜘蛛女」之稱鄭麗莎丈夫汪君傑及相關人士持有觀塘海濱道181號One Harbour Square全層單位，以呎價9000元放售。美聯商業營業董事鄧少安表示，獲委託放售上述物業，面積18,972方呎，連同12個車位一併出售，意向呎價9000元，意向價約1.7億元，較2014年購入價逾2.56億元低約34%。據悉，上述寫字樓現以月租45.6萬元租出，而車位月租收入3.6萬元，即每月租金收入49.2萬元，以意向價計，租金回報約3.5厘。

另外，旺角中心中層3室，面積1708方呎，本月初以1500萬元易手，呎價8782元。據悉，原業主為經濟學者徐家健，於2012年以1930萬元購入，持貨13年，帳蝕約430萬元或22%。徐氏為線上短片製作團隊「啱Channel」股東之一，該頻道2013年5月創立，早期以製作平面廣告、電視廣告等為主，徐氏2021年7月擔任董事，並在頻道加入新聞資訊。

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