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規劃署反對財團文錦渡申建科技產業園

【明報專訊】政府全力推進北都的發展，但有財團向城規會提交申請改劃上水文錦渡土地卻遇阻力。去年有財團就上水文錦渡邊境一幅逾110萬方呎土地，發展為國際創新科技產業園，擬建科研中心、數據中心及私宅等，整個發展樓面高達576.5萬方呎，不過規劃署不贊成相關發展，料難獲開綠燈。

據規劃署文件顯示，上述申請地盤坐落於「新界北餘下階段發展-新界北新市鎮及文錦渡」的研究範圍，該署認為，擬議開發的土地開發尚存不確定因素，若現時批准有關土地改劃申請，將限制新發展區整體的土地規劃及發展，因此不贊成相關土地改劃建議，料明日難以在城規會中獲通過。資料顯示，上述申請由香港國際創科產業園有限公司，以及巨華發展有限公司提出，前者公司董事包括關治平、梁錦昌等，關治平為匯賢智庫成員之一。

總樓面577萬呎 料人口約萬人

上述改劃申請位於文錦渡丈量約份第82約、第86約多個地段和毗連政府土地，鄰近邊境，地皮約110.29萬方呎，目前規劃作農業、綠化地帶及政府、機構或社區地帶，申請人擬將土地改劃為其他指定用途（創新科技產業園），擬以總地積比率約5.23倍發展，當中非住用地積比為3.57倍，住用地積比為1.66倍，擬建3幢16層高科研中心、3座12層高數據中心、1幢6層高商業中心，另建5座樓高30至32層住宅大廈（將提供2320伙私宅），以及3座樓高30至31層、共1392個單位的住宅大廈，以作人才公寓宿舍。整個發展總樓面達576.5萬方呎，預計人口約1萬人，初步規劃在2028年落成。申請人去年提交申請時指，申請地點鄰近深圳羅湖及多個邊境口岸，希望透過發展創新科技產業園，提供與科研相關的工作機會。

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