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瑜一‧天海一房676萬起 5個月減10% 現樓發售87伙 部分變相降價重推

【明報專訊】近期多個已屆現樓的新盤，均減價促銷餘貨。上月已開始收樓、華懋與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋瑜一‧天海，迄今仍有逾340伙餘貨待售，最新加推48伙兩房戶新價單，整批折實均呎約2.68萬元，同時修訂第4號價單，涉39伙1房戶，1房折實約676萬元起入場，相比原有折實價，變相5個月間減價近一成。華懋集團銷售總監封海倫表示，上述共87伙最快下周開售。

明報記者 江俊洋

瑜一系列分3期發展、共844伙，2023年3月起開售，當時先推出項目第IB及IC期，屬第IA期的瑜一‧天海（涉447伙）於同年5月銷售，至今全個系列累售約470伙或近60%，意味目前仍有約374伙單位待售，當中瑜一‧天海佔342伙或逾90%，瑜一‧天海迄今累沽105伙，套現約17.1億元。

瑜一‧天海累沽逾百伙套17億

可留意的是，瑜一‧天海新修訂的第4E號價單，39伙1房戶定價均有調整，絕大部分調減不足1%至近5%不等，推出總折扣達16%的全新付款辦法，成交期為360日，若提早120日成交可享額外樓價5%回贈，折實價由675.583萬至796.955萬元，折實呎價19,988至23,808元；而去年10月推出的第4D號價單，僅設15%最高折扣率。

加推48伙兩房戶新價單

其中，第1B座2樓C室為今批入場單位（見表），實用面積338方呎，新定價846.6萬元，較舊定價879.1萬元低約3.7%，計及所有折扣及回贈，折實價675.583萬元，折實呎價19,988元，較原來折實價747.24萬元，變相有近一成折讓。

至於全新第5號價單，推出48伙實用面積504至591方呎的兩房戶，則提供3項付款辦法，選用120天現金付款方法可享最高16%折扣，折實價1021.86萬元起，折實呎價18,888元起。另外，該盤加推全新26伙3房連儲物室大戶，下周一起招標發售。

SIERRA SEA設4示範單位

樓花期約9個月的新地（0016） 西貢西沙SIERRA SEA，昨日對外開放位於西沙GO PARK 的Sai Sha Gallery，發展商指出，首日錄得逾1000人次參觀。新地代理執行董事陳漢麟表示，料項目快將獲批預售，而設於九龍站環球貿易廣場（ICC）售樓處，將展示4個示範單位，又透露項目每方呎管理費約4.38元。另新世界（0017） 旗下北角皇都，位於25樓A8室，實用面積524方呎兩房戶，最新以1039.6萬元售出，呎價19,840元。全盤迄今累售301伙，佔全盤388伙約78%，套現近34億元。

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