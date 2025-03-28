官方樓指上月跌0.87% 反映預算案推出前市况

至於租金方面，今年2月私宅租金指數報193.5點，連升3個月，按月升約0.31%，按年升4.9%，而今年首兩個月則累升0.57%。

萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，今年首兩個月跌幅主要反映預算案前市場情况，隨着印花稅減低，細價樓表現將逐漸向好，加上美國去年12月再減息0.25厘，料樓價今年上半年見底；隨着息口及貨尾量回落，樓價下半年有機會回升，全年有望升5%。王氏估計，美國今年將再減息半厘，本港實際按息或回落至3厘以下，低於租金回報率，將吸引投資者入市。

至於短期內每月成交料徘徊4500至5000宗，全年一、二手成交將升至5.5萬至5.8萬宗。王氏強調，因新盤貨尾量仍然高企，預計要再減少1.2萬至1.3萬伙後，才有利樓價明顯回升，按現時銷售步伐，最快今年第三、四季回落至較低水平。

另外，中原地產分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康景花園本月暫錄6宗二手成交，較上月全月兩宗增兩倍，其中C座中層6室，實用面積560方呎3房間隔，以565萬元易手，實呎10,089元。原業主2002年138萬元購入，帳面賺427萬元或3.1倍。

此外，美聯分行首席高級營業經理潘剛毅表示，馬鞍山迎海17座中層D室，實用面積497方呎，兩房連儲物房間隔，以665萬元易手，實呎13,380元。原業主2021年842萬元購入，連使費料實蝕約220萬元或26%。

瑜悅首宗預租

一房月租1.75萬

區內代理指出，最快今年6月入伙的長沙灣瑜悅錄得首宗預租個案，位於高層C室，實用面積350方呎，一房間隔，月租1.75萬元租出，實用呎租50元。業主去年以591.65萬元一手購入，租金回報約3.5厘。屋苑現有11個放租盤，1房月租叫價1.8萬元入場。