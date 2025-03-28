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市建局山東街項目招標 分紅降至20%

【明報專訊】市建局今年首個招標項目、位於旺角山東街/地士道項目，昨日邀請28家發展商入標，將於5月13日（周二）截標。據悉，今次跟過去市建局招標的項目一樣，發展商需出價競投，招標條款列明，若未來賣樓收益逾25.5億元，市建局將劃一收取20%分紅，分紅比例較去年的招標項目，由30%至50%為低。

項目今個月初截收發展意向書，市建局共收到28份意向書，大部分遞交意向書為本地財團，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐等；另內房中海外（0688）亦有遞交意向書。

瑪利諾神父宿舍建23伙

規劃署不反對

資料顯示，上述地盤面積2.66萬方呎，預計總樓面約16萬方呎，是次為首個市建局項目採用「住宅和非住宅地積比互換」，在不超過總樓面下，將住宅地積比由7.5倍放寬至8.5倍，即住宅樓面約15.2萬方呎，預計提供380伙。項目將提供約3.06萬方呎樓面，作政府、機構及社區設施用途，相關面積獲豁免計算在總樓面內。

綜合市場人士估計，項目估值約6.4億至9.3億元，預計每方呎樓面地價約4000至5800元。

另外，資本策略（0497）持有的一級歷史建築赤柱瑪利諾神父宿舍，繼2021年獲批加建住宅發展後，去年再向城規會申請放寬高度限制，以擴建現有宿舍及加建1幢住宅大廈，該申請今日於城規會審理，而規劃署不反對相關申請，料可獲通過。

上述項目地盤面積約8.23萬方呎，資策擬提高地積比率至0.9倍，擬建3幢3至4層住宅及警衛室，提供23伙，平均面積約2947方呎，總樓面約7.4萬方呎。

此外，荃灣德士古道荃灣工業中心中高層11室，面積2542呎，本月中以737萬元易手，呎價2899元，買家為八方雲集國際集團有限公司。

上址原業主於1990年2月135萬元購入，帳面獲利602萬元或4.45倍。八方雲集早於2016年進駐該廈，連同今次購入單位，最少持有該廈合共逾2.8萬方呎樓面，涉資逾8090萬元。市場消息指出，資深投資者楊奮彬持有的荃灣川龍街95號地舖，面積約1000方呎，以3800萬元易手，呎價3.8萬元。楊氏2018年7800萬元購入，帳蝕約4000萬元或51%。

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