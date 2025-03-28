新意網MEGA IDC一至三期投資逾150億

郭炳聯：回本期同5G一樣咁長

出席同一活動的財政司副司長黃偉綸透露，去年啟用的MEGA IDC一期出租率約三成，惟翻查資料，新地早前公布項目「已承諾和簽約出租率已達到約60%」。

新地執行董事兼新意網副主席馮玉麟指出，由於租約細節洽談過程需時，三成出租率屬現已實際租出樓面，並指數據中心樓面一般需數年才能全數租出，如毗鄰2017年落成的MEGA Plus，樓面逾47萬方呎，亦花4年時間才租出所有樓面，因此「回本不是十幾年的事」。他又透露，MEGA Plus及MEGA IDC一期共有300多個租戶，來自約40個國家；若單計一期，其總樓面約50萬方呎，現有客戶少於10個，其中兩個為國際銀行，另亦有雲端服務供應商。至於數據中心租金是按用電量收取，有別於一般商、住物業，但他認為市場對數據需求將會愈來愈大，故相信數據中心前景理想。

昨日宣布動工的第二期，樓面約35萬方呎，預計2026年至2027年完成，第三期則處於規劃階段。新意網2018年以逾54.56億元投得整個項目地皮，每方呎樓面地價4500元，較當時估值上限高45%，並較MEGA Plus地皮的2013年中標每方呎樓面地價904元高出約4倍。