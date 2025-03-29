333萬呎商廈今年落成 按年升逾倍

去年空置率高達16.3%

可望於今年落成的甲廈包括新地（0016）西九龍高鐵站商廈International Gateway Centre、以及由文華東方酒店集團發展的銅鑼灣One Causeway Bay（怡東酒店舊址），兩個項目的樓面分別約260萬及約50萬方呎。

空置量接近12幢國金二期

該報告又指，去年寫字樓整體使用量錄得負數63.5萬方呎，令去年空置率高達16.3%，不但較2023年空置率14.9%增加1.4個百分點，更是自1983年後近41年新高，涉及空置樓面約2331.48萬方呎，按年增加10.5%，若以中環指標商廈國際金融中心二期，其總樓面約200萬方呎計， 空置樓面接近約11.7幢國金中心二期，而2023年空置樓面約2109.74萬方呎，空置樓面接近約10.5幢國金中心二期。

差餉物業估價署指出，外圍環境不明朗、地緣政治緊張局勢加劇和工作模式的轉變而導致本港寫字樓需求疲弱，加上過去數年寫字樓已有大量供應，市場因而持續受壓。

仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤表示，寫字樓租賃市場自2023年第三季起每季均錄得正吸納量，今年首季無論租賃成交及睇樓量均保持活躍，尤其新落成的商廈，因質素較佳、整體租金已較以往大幅下跌，令新供應逐漸獲租客吸納。不過鄧亦稱，今年寫字樓新供應仍處於高峰期，預期中短期空置率仍會高企，待未來供應量顯著減少後，租賃市場才會趨向平穩。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如預計，寫字樓新供應將於2027年起顯著減少，由於新項目的發展進度已減慢，寫字樓租賃市場將有機會吸納現有的空置樓面，屆時寫字樓空置率將有望改善。

[香港地產]