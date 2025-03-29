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美聯去年虧轉盈3.2億 不派息

【明報專訊】美聯（1200）公布去年全年業績，股東應佔溢利3.2億元，前年同期虧損4191.6萬元，每股盈利44.67仙，不派息。美聯集團主席黃建業指出，政府去年2月底全面「撤辣」，刺激住宅物業市場的需求，年內整體住宅成交量升約22.8%，集團透過多元優化措施，包括破格提升年輕管理團隊為集團注入活力，提升靈活度，在新任集團行政總裁（住宅）馬泰陽帶領下，加強跨境銷售合作，提升營運效率，令香港及內地物業代理業務扭虧為盈。

黃建業：跨境銷售合作 增營運效率

此外黃建業又指出，集團收入按年增長跑贏同期香港本地住宅物業註冊總額升幅，所有業務於去年均錄得盈利，當中內地業務更已擺脫長期虧損，並扭虧為盈，而旗艦業務美聯物業，於業績期內促成逾億元物業成交宗數按年升23%，千萬分行數目更是按年大升約一倍。

黃建業又預期，受惠於樓市政策利好，以及內地人才湧入，本港樓市或可於今年迎來進一步復蘇的機會，全年租金持續上升，樓價未來將有望回穩。成交方面，黃預計今年本港住宅物業的成交仍然會錄得升幅，當中一手成交量可望達至1.9萬宗，按年升逾兩成，並創自2013年「一手住宅物業銷售條例」生效後新高；估計二手住宅交投達4.3萬宗，按年升近5%，創4年新高。

黃靜怡：代理競爭轉至科技服務資訊

值得留意的是，內地買家於一手大手客中的佔比愈來愈高。「撤辣」後一年，於一手大手客中，涉及內地買家宗數達286宗，按年大增接近17倍，而涉及的單位數目更達714宗，按年激增超過19倍；「撤辣」前一年，內地買家佔大手客約兩成半，「撤辣」後一年，佔比已大幅急升至接近五成水平。美聯集團副主席黃靜怡指出，去年香港物業市場走勢跌宕起伏，代理行業面對重重的挑戰，雖然最新代理人數已經較高峰期減少，同時預計全年住宅交投續升，不過這並不代表行業競爭的激烈程度減少，而是由原來的「舖海戰」及「人海戰」，轉移至科技、服務及資訊的競爭。

[香港地產]

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