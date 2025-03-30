上然2期首輪沽74伙 周三次輪推158伙

萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然買家以本區分支家庭及投資者為主。

發展商昨晚上載上然2期最新銷售安排，將於本周三推售158伙，其中131伙以價單形式發售，當中包括全新推出的74伙，涵蓋1房、兩房及3房，另本周四亦推出27伙招標。

次輪銷售將以先到先得形式發售131伙，涉及10伙開放式、62伙1房、46伙兩房、13伙3房，實用246至723方呎，價單定價由318萬至1155.3萬元，折實售價由267.2萬至970.5萬元，折實實呎9907至14,830元，當中54個單位折實價低於400萬元。另10伙開放式、12伙一房及5伙兩房可以選用1「家」1及新1「家」1付款計劃。

滙都大手客1456萬掃3伙

泛海國際（0129）旗下元朗洪水橋滙都，昨日售出22伙，套現逾1.08億元。泛海國際執行董事關堡林表示，昨日售出的單位中，包括3組大手成交，其中一組「一客三食」，買家購入第2座5、6、7樓A08室，3伙同屬實用448方呎兩房戶，總成交額1455.96萬元，購入作投資之用。另有兩組買家購入兩伙。關氏透露，滙都系列自2023年11月起推售，累售925伙。

海翩匯3房1155萬易手

新盤熱賣，部分向隅客轉投二手市場，帶動二手量價齊升。向來較少成交的將軍澳海翩匯，本月暫錄6宗成交，當中4宗屬逾千萬成交，利嘉閣高級分區董事蔡庭勇表示，最新一宗成交為7座中低層G室，實用856方呎，3房1套連儲物室間隔，最新以1155萬元易手，實呎13,493元。原業主2016年9月936.53萬元一手購入，持貨逾5年，帳面獲利218.47萬元或23%。

據悉，上述單位對上一層G室，面積相同，於3日前以1050萬元、實呎12,266元易手，即樓層較低單位售價高對上一層單位105萬元或10%。蔡氏解釋，高層單位屬連租約出售，加上市場上同類型單位放盤不多，換樓客見售價符合預期，即拍板入市。

[香港地產]