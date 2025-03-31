10焦點盤擬次季推 SIERRA SEA將出擊 涉近8700伙 分析：樓價望回穩 一手成交料升三成

明報記者

繼天水圍YOHO WEST PARKSIDE大開紅盤後，新地同系西沙SIERRA SEA第1A期，有望短期獲批預售；項目屬西沙一帶歷來最大規模私宅，今期由4座組成，提供781伙，樓花期約9個月，樓書及位於九龍站ICC的示範單位已準備就緒。此外，新地西沙大型綜合項目，是全港首個由私人發展商興建、營運的運動公園，包括約30萬方呎的西沙GO PARK，屬運動商業綜合部分，並設超過100萬呎的戶外運動公園。

港島南岸第5期涉825伙 今啟動宣傳

港島方面，規模較大全新盤，為新世界（0017）與港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸第5期，涉825伙，樓花期約20至21個月；項目賣點是位處港鐵站上蓋，早前已獲批預售樓花，今日開展宣傳推廣，是繼長實去年推出Blue Coast系列後，南區今年的矚目大盤。

柴灣海德園伺機登場 戶型多元

此外，太古地產（1972）與中華汽車（0026）合作、樓花期約17個月的柴灣海德園1期，早前已獲批預售樓花，涉592伙，售樓說明書及展銷廳料已接近完成；由於發展商擁有名牌效應，令項目成為港島東區的焦點新盤。據了解，海德園單位實用面積約400至1400方呎，戶型多元化，特色戶實用面積約1700至2900方呎。

Victoria Blossom天璽‧天2期或對撼

至於九龍，聚焦長實首個啟德樓盤、前臨維港的Victoria Blossom第1期，去年底已獲批預售，涉307伙，主打兩房及3房戶，長實執行董事趙國雄曾表示，項目推出時「不需再掟深水炸彈（指開價）」，有機會與新地旗下涉584伙的天璽‧天第2期，同期對撼。

可留意的是，跑道區規模最大、最快第二季推出的全新盤──恒地（0012）及中海外（0688）等牽頭的承豐道18號項目，單位總數達2060伙，估計將分階段登場。

利嘉閣研究部主管陳海潮稱，2月出台《財政預算案》，將樓價400萬元或以下的印花稅減至100元的效應已出現，雖然樓市未如去年2月全面「撤辣」後，出現「爆發式升市」，但相信屬「細水長流」。陳認為，近期市况已好轉，估計第二季一手買賣成交，可按季增約三成，至約5500宗至近6000宗，而隨交投上升，第二季樓價有望先止跌後轉平穩。