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一手首季沽4385伙 按年挫一成

【明報專訊】新盤市况活躍，綜合市場資訊，3月截至30日，一手成交錄約2380宗，創去年10月錄約2995宗後的5個月新高，並帶動第一季整體一手成交增至約4385宗，其中三大新界新盤，期內共錄約1365宗成交，佔首季總體一手成交量的31%。不過，若與去年2月政府全面「撤辣」，刺激樓市即時升溫，令全季共錄約4910宗一手成交相比，按年則跌11%。

3新界盤售1365伙 佔一手成交31%

1月底農曆新年假期後，多個全新盤群起推出，刺激本季（截至3月30日），累錄約4385宗新盤成交。當中新地（0016）發展的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，項目獲批預售樓花後，隨即展開銷售攻勢，首3輪價單銷售，所有單位均即日售罄，至今累售逾500伙，佔全盤525伙約95%，暫為今年「賣樓王」。

嘉里（0683）旗下元朗朗天峰提供594伙，2月推售迄今累沽約450伙，佔全盤單位總數76%；另本月開賣、萬科香港旗下大埔馬窩上然第1及2期，亦售約415伙。

市區方面，涉388伙、被新世界（0017） 視為今年重頭戲的北角皇都，1月先推售大單位招標，新春後再以價單形式推售其他標準單位，迄今累沽約305伙，佔全盤單位總數近八成。恒地（0012） 牽頭的九龍城南角道南首，亦取得理想銷情，3月初開售至今累售255伙，佔全盤313伙的81%。

貨尾批預售但未售私宅共3.7萬伙

可留意的是，據美聯研究中心資料顯示，2024年底，市場累積貨尾量錄約21,674伙，連同已批預售樓花但尚未發售私宅約16,493伙，即隨時可銷售的新盤單位超過3.81萬伙；至於今年3月底，相關總數微降至約3.7萬伙。

萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，新盤貨尾量仍高企，預計要再減少1.2萬至1.3萬伙後，才有利樓價明顯回升，按現時銷售步伐，最快今年第三、四季回落至較低水平。

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