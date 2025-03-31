緹山洋房1.38億易手 帳面蝕近兩成

可留意的是，原業主於2022年初以1.66億元一手購入，持貨逾3年，帳面蝕讓約2800萬元或約17%，連使費及稅項開支有可能實蝕逾7000萬元或約四成。緹山提供45伙（包括別墅和分層單位），2019年5月首度推出，並於2023年3月全數沽清，吸金總額逾68億元。

匯豪山特色戶售1900萬 蝕一成

市區特色戶亦獲承接，富誠地產營業董事林栢榮稱，黃大仙匯豪山頂層複式戶，實用1284方呎、3房1套間隔連平台及天台，由區內租客以1900萬元購入、實呎1.48萬元；原業主2011年以1984.4萬元一手購入，帳面蝕逾84萬元或逾4%，連使費有可能實蝕約198萬元或約10%。

晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，屯門掃管笏NAPA第3座高層A室，實用747方呎的3房1套戶，以602萬元易手、實呎8059元；原業主2016年以788萬元一手購入，帳面蝕186萬元或約24%，連使費有可能實蝕約230萬元或近30%。

SAVANNAH一房438萬沽新低

另香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳SAVANNAH本月暫錄約3宗成交，其中第2A座低層D室，實用312方呎1房戶，新近以438萬元沽出、實呎1.4萬元，兩者料皆為屋苑新低紀錄；原業主於2016年以359.5萬元一手買入單位，帳面獲利78.5萬元或約22%。

據中原統計，3月份最後一個周末（29及30日） ，十大屋苑錄得14宗成交，按周多6宗或75%，創16周新高，其中紅磡黃埔花園佔6宗，屬逾兩年來周末成交新高，零成交屋苑包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、將軍澳新都城及沙田第一城。