YOHO WEST PARKSIDE近天榮站享地利

明報記者 江俊洋

攝影 鍾林枝

繼2023年11月推出YOHO WEST後，相隔超過1年，項目第2期YOHO WEST PARKSIDE於2月獲批預售樓花後，新地隨即將推出項目；樓盤預計關鍵日期為2026年9月，樓花期長約18個月，設1座住宅大樓，提供525伙，涵蓋1房至3房1套，亦設小量特色戶，當中有逾半數屬兩房標準戶；項目早前已開展銷售，累積售出約500伙，佔今期單位總數約95%。

設525伙 逾半屬兩房

YOHO WEST PARKSIDE的賣點，是交通配套相當便利，基座為輕鐵天榮站，毗鄰為天水圍巴士總站，有多條巴士線以此為起點，可前往港島銅鑼灣或機場等。

兩房戶房間分佈大廳兩側

至於設在南昌站V Walk商場的示範單位，其中一個以第1A座36樓A5室為藍本，實用面積447方呎、屬兩房連儲物室間隔，大廳闊度約8呎，兩間睡房分佈於大廳兩側，以提高單位實用性。客房旁設儲物室，可為戶住提供收納空間，惟開則呈鑽石形，若用作書房的話，或需要訂做家具修飾。

另一示範單位參照第1A座36樓A8室搭建，實用面積547方呎、屬於3房間隔。大廳開則四正，客廳能夠貼牆擺放梳化、電視櫃，大廳外連38方呎「三合一」露台。值得一提的是，露台設有一個可摺疊多用途格柵架，可當作戶外茶几、或陳列架使用。

部分3房戶加設化妝室

單位位處大單邊，主人房裝置曲尺大窗戶，料將來外望天水圍公園的開揚景致。單位除浴室外，亦加設化妝室，配備坐廁及面盆，讓戶主和家人不需要「爭廁所」。雖然單位為3房設計，但採用開放式廚房設計，若炮製油煙較多的食物，戶主需要留意；開放式廚房提供西門子爐具、三星雪櫃等，亦具窩心設計，備有自動感應燈帶，只要用手拍一拍便會亮燈。

可留意的是，上述兩個單位皆向東，前臨有輕鐵途經，因此單位部分位置裝有隔音裝置。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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