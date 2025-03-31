朗城滙睇樓量增 1房呎售1.48萬

明報記者 趙頌明

中原副區域營業經理王勤學表示，朗城滙第3座中層D室，實用322方呎1房間隔，原業主叫價528萬元，減價53萬元或10%後，以475萬元沽出，料屬屋苑入伙後成交價新低、實呎14,752元；原業主2018年10月529.63萬元一手買入，持貨約6年半，帳面蝕約55萬元或10%，料扣除使費實蝕約75萬元或14%。

譽88中高層3房售1008萬 12年輸2%

元朗同區譽88，新錄換樓客零議價入市個案；美聯助理區域經理張國成表示，譽88第1座中高層G室，實用934方呎3房1套間隔，原業主早於去年6月放售，其間轉租不賣，至近期以1008萬元放盤，獲區內換樓客零議價承接，單位交吉後作自用、實呎10,792元。

原業主2013年974.79萬元一手購入，持貨12年，帳面賺33.21萬元或3.4%，惟連使費有可能實蝕約23萬元或約2%。

柏傲灣4房1818萬易手 業主實蝕9%

事實上，《財政預算案》發表後，市場氣氛趨明朗，部分地區二手交投回暖。代理消息指出，荃灣半新盤柏傲灣第1座中低層D室，實用1038方呎，4房1套間隔，望海景，最新以1818萬元獲區內租客承接、實呎17,514元。

代理指出，同類中高層單位去年中以2150萬元易手，即上述新成交價，較大半年前低332萬元或15%；扣除樓層因素，料今次成交價較大半年前成交低約一成。原業主2017年以1897萬元一手買入，帳面蝕79萬元或4%，連使費料實蝕約170萬元或9%。

內地客一炮過345萬買康德花園

此外，細價二手單位交投持續活躍。屯門康德花園錄內地家長「一炮過」（毋須承做按揭）入市，祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門康德花園第3座中層F室，實用363方呎兩房間隔，獲內地家長垂青，因毋須額外繳付辣稅，加上單位連裝修，便以345萬元購入，實呎9504元；原業主2017年以約410萬元購入，持貨逾7年，帳面虧損約65萬元或16%，料扣除使費實蝕約83萬元或20%。

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