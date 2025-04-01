愉景灣「撤辣」後首錄短炒 賺12% 3房525萬沽 7個月升值55萬

明報記者 趙頌明

隨着市場氣氛持續向好，購買力不斷釋放，馬鞍山中心近月交投明顯增加，雖然呎價仍處於低位徘徊，但有長情業主沽貨勁賺離場。世紀21奇豐物業分行經理張翠珊表示，馬鞍山中心1座低層F室，實用375方呎，兩房間隔，坐向東南望樓景，以425萬元售出，成為今年屋苑成交價新低，實呎11,333元。原業主1994年5月151萬元購入，持貨約31年，帳面獲利274萬元或逾1.8倍。

匯璽3月22宗成交 按月彈2.7倍

此外，南昌站匯璽3月交投暢旺，全月最終錄得22宗二手成交，較2月全月6宗急彈2.7倍。中原地產首席分區營業經理王秉義表示，匯璽8座中層E室，實用267方呎，開放式間隔，享市景，以498萬元易手，實呎18,652元。原業主2019年11月654.3萬元一手購入，持貨近6年，帳面需蝕156.3萬元或24%，由於購入單位時，發展商補貼稅項開支，扣除使費後料實蝕約180萬元或27%。

富豪海灣洋房6750萬沽 16年實蝕12%

另外，豪宅方面，市場消息指出，赤柱洋房屋苑富豪海灣新錄成交，屬實用約3379方呎D型洋房，連1472方呎花園及1551方呎天台，5房間隔，以約6750萬元連兩個車位易手、實呎19,976元；原業主2009年6月約7200萬元連兩車位購入，持貨近16年，帳面蝕約450萬元或6%，連使費料實蝕逾896萬元或12%。

另資料顯示，屯門掃管笏滿名山9座地下連花園單位，實用約1440方呎，4房雙套連花園間隔，今年3月以2338萬元沽出，實呎16,236元。原業主2018年2689.6萬元一手購入，持貨約7年，帳蝕約351.6萬元或13%，連使費料實蝕逾516萬元或19%。買家為順萊投資有限公司，該公司董事包括林釵釵，與宇宙電路板設備（深圳）董事林釵釵姓名相同，相信為同一人。

翻查資料，林氏曾於2022年買入內房保利置業旗下屯門瑧譽兩幢洋房，於去年撻訂離場，料遭發展商殺訂3674萬元。