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十大屋苑3月225宗成交 按月升59% 5個月最旺

【明報專訊】受惠2月底《財政預算案》下調細價物業印花稅，整體入市氣氛回升，尤其新界上車屋苑。據中原統計，3月十大屋苑錄得225宗成交，較2月增加58.5%，創5個月新高，其中8個屋苑均錄得升幅，當中天水圍嘉湖山莊3月錄得46宗成交，較2月升近1.9倍，創一年新高。業界分析稱，二手樓市交投暢旺，小陽春已確定，料旺市可持續至第二季。

嘉湖46宗成交按月升1.9倍 一年高

事實上，自2月《財政預算案》公布100元印花稅適用上限提升至400萬元物業後，樓市交投氣氛持續上升。3月十大屋苑中，鰂魚涌太古城、康怡花園、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊，以及東涌映灣園8個屋苑均按月錄得升幅，惟有6個屋苑平均成交實呎報跌。其中，嘉湖山莊3月錄46宗成交，較2月錄16宗勁升近1.9倍，創一年新高，表現最為突出，不過平均實呎約7933元水平，較2月約8043元下跌1.4%。值得留意的是，46宗成交有22宗屬400萬元以下個案，受惠100元印花稅措施，成功刺激細價樓交投。

太古城均呎1.5萬 按月升近9%

至於被形容為「樓市探熱針」的鰂魚涌太古城就價量齊升，3月錄26宗成交，較2月增37%，平均實呎15,320元，較2月14,085元，升近9%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期部分向隅客亦開始回流二手市場尋寶，受惠於百元印花稅寬減，整體入市氣氛正面，細價樓交投相當活躍，亦啟動換樓鏈，以及蔓延至豪宅市場，樓市小陽春已確定，料旺市可持續至次季。

另外，私宅租賃亦活躍。香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站帝柏海灣第2座低層D位，實用743方呎3房1套間隔，望市景及海景，以約3.55萬元租出，實用呎租約48元，新租客為家庭客；業主2009年以約728萬元購入，租金回報約5.9厘。中原分區經理曾紀賢表示，火炭新晉屋苑星凱．堤岸，5座中層C室，實用945方呎3房1套及工人房間隔，業主開價約4.3萬元，議價後減3000元或7%，以4萬元租出，實用呎租逾42元，新租客為同區家庭客。業主去年以1745萬元一手購入，享約2.8厘租金回報。

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