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WHITESAND COVE洋房6238萬沽 實呎2.8萬

【明報專訊】新界豪宅交投不弱，華懋旗下已屆現樓的西貢蠔涌WHITESAND COVE，於剛過去周日起招標推售5伙，包括4伙分層戶及1座洋房，其中洋房率先售出，成為項目首宗成交。單位為洋房5，實用面積2195方呎，3房3套房連工作間間隔，設前後花園、天台等，成交價6238萬元，實呎28,419元。華懋銷售總監封海倫表示，項目將採取惜售策略，繼續以招標形式推售。

翻查資料，上述項目地皮於2020年新冠疫情期間推出，當時政府收22份標書、創西貢住宅官地標書歷年之冠，最終由華懋以5.3188億元投得項目，以最高可建樓面57,524方呎計，每方呎樓面地價9246元，符合市場預期。

發展商當時表示，預計項目投資額10億元，惟項目位於蠔涌河河邊，華懋須自行興建及保養堤岸。

新地（0016）沙田半山瓏珀山自去年中以現樓重推後累售109伙、套現逾23.1億元；最新單日標售兩伙，吸金逾4405萬元，包括Crown Tower的16樓C室，實用1494方呎4房雙套間隔，成交價2822.5萬元、實呎1.88萬元；另Queen Tower 2的9樓D室，實用967方呎3房1套間隔，成交價1580萬元、實呎1.63萬元。

另外，永泰地產（0369）旗下已屆現樓的屯門掃管笏OMA OMA，位於1A座16樓A室，實用1004方呎4房雙套間隔，連車位以1198.8萬元售出，實呎11,940元。

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