WHITESAND COVE洋房6238萬沽 實呎2.8萬

翻查資料，上述項目地皮於2020年新冠疫情期間推出，當時政府收22份標書、創西貢住宅官地標書歷年之冠，最終由華懋以5.3188億元投得項目，以最高可建樓面57,524方呎計，每方呎樓面地價9246元，符合市場預期。

發展商當時表示，預計項目投資額10億元，惟項目位於蠔涌河河邊，華懋須自行興建及保養堤岸。

新地（0016）沙田半山瓏珀山自去年中以現樓重推後累售109伙、套現逾23.1億元；最新單日標售兩伙，吸金逾4405萬元，包括Crown Tower的16樓C室，實用1494方呎4房雙套間隔，成交價2822.5萬元、實呎1.88萬元；另Queen Tower 2的9樓D室，實用967方呎3房1套間隔，成交價1580萬元、實呎1.63萬元。

另外，永泰地產（0369）旗下已屆現樓的屯門掃管笏OMA OMA，位於1A座16樓A室，實用1004方呎4房雙套間隔，連車位以1198.8萬元售出，實呎11,940元。