楊家誠白加道屋2.9億重售 賣貴8% 3個月前2.7億沽出後中止註冊 20年升值近倍

原由楊家誠持有的白加道31號洋房，實用3203方呎，3房3套間隔，連平台花園、天台等共約3700方呎戶外空間，上月底以2.88億元易手，實呎89,916元，20年間物業帳面升值1.42億元或97%。楊氏早於2005年以公司名義斥1.46億元購入上址，其後於2011年陷入財務糾紛，近年多次傳出放盤甚至易手。

鄧成波家族麗景園銀主盤 15年帳升27%

至於原為鄧成波家族物業的麗景園3座高層單位，實用2576方呎，4房雙套連士多房間隔，享淺水灣海景，物業因2017年至2023年期間曾多年抵押予銀行及多家財務公司，終在去年淪為銀主盤。資料顯示，單位最新以7000萬元連車位易手，實呎27,174元。「舖王」家族2010年以5500萬元連車位購入上址，物業15年來帳升1500萬元或約27%。

牛津道8號一洋房8500萬易手

此外，資料又顯示，九龍塘牛津道8號一間洋房，實用5802方呎，樓高4層，7房3套連士多房間隔，並連天台及花園，設兩個地庫車位，內籠裝修設計較傳統，最新以8500萬元售出，實呎14,650元。原業主2001年3350萬元一手購入，帳面升5150萬元或約1.5倍。

跑馬地上月43宗成交 半年最旺

另外，中原高級資深分區營業經理張偉光表示，跑馬地上月錄約43宗二手成交，按月升約1.4倍，為同區半年來最旺，其中樓齡達66年的藍塘大廈，位於中層D室，實用1197方呎兩房雙套間隔，以1395萬元易手，實呎11,654元。原業主2000年335萬元購入，帳面升1060萬元或約3.2倍。利嘉閣營業董事鍾肇基稱，西半山聚賢居2座低層C室，實用773方呎，3房1套連儲物室間隔，享市景，以1290萬元易手，實呎16,688元，原業主屬內地背景人士，達成買賣協議後即訂機票來港簽約，原業主2018年1830萬元購入，持貨約7年帳面蝕540萬元或30%，連使費料實蝕約640萬元或35%。

明報記者

[香港地產]